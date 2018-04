Progrès Niederkorn e Jeunesse d'Esch, dois dos principais candadatos a vencer a Taça do Luxemburgo em futebol caíram ontem nos oitavos de final da prova, respetivamente frente ao Union Titus Pétange e ao Racing.

Niederkorn e Jeunesse eliminados da Taça do Luxemburgo

Depois da derrota (1-3) em casa frente ao F91 Dudelange em jogo do campeonato, no sábado, o Niederkorn deslocou-se ao terreno do Union Titus Pétange e voltou a perder. Num campo quase impraticável devido a chuva que caiu ontem, a equipa da casa adaptou-se melhor ao estado do relvado e ainda na primeira parte conseguiu marcar o único golo da partida, apontado por Gashi, que soube conservar até ao apito final.



A Jeunesse d'Esch recebeu o Racing Luxembourg e não foi capaz de ultrapassar a equipa da capital, perdendo por 1-3. Shala abriu o marcador aos 18 minutos para os visitantes e Daniel da Mota elevou para 2-0 três minutos depois. Soares reduziu para a Jeunesse, mas o jovem Dionísio selou a vitória da Racin com um golo pleno de oportunidade a sete minutos do final da partida.



Num campo quase impraticável, o Titus Pétange afastou o favorito Niederkorn. Photo : Michel Dell’Aiera

Nos outros encontros, destaque ainda para a vitória do Wiltz no reduto do Rumelange, por 2-0 e para a goleada imposta pelo Rodange em Käerjéng por 5-1.

Na semana passada, Grevenmacher, Differdange, Hostert e US Esch já tinha conseguido o apuramento. O soretio realiza-se esta quinta-feira.



