Niederkorn e Jeunesse à espera de um milagre para seguir em frente na Liga Europa

Álvaro Cruz Depois das derrotas nos encontros da primeira mão, as duas equipas luxemburguesas sabem que o apuramento está mais difícil.

O Progrès Niederkorn perdeu em Glasgow por 2-0 com o Rangers de Steven Gerrard, no Ibrox Park, e a Jeunesse d'Esch com os portugueses do Vitória de Guimarães por 1-0, já em período de descontos, no estádio Josy Barthel.



Ambos sabem que a qualificação está difícil e só um 'milagre' permitirá a passagem à ronda seguinte, mas em futebol, nunca se sabe. O Niederkorn acolhe no Barthel, na capital, os escoceses do Rangers e terá de anular a desvantagem de dois golos. Roland Vrabec, treinador da formação luxemburguesa, reconhece "a grande qualidade" do adversário e avisa: "Vamos ser obrigados a defender a maior parte do jogo, mas vamos tentar criar situações de golo e aproveitá-las com a maior eficácia possível", confessando, no entanto, que "a qualificação é difícil, mas não impossível".

O Glasgow Rangers vem ao Luxemburgo com uma vantagem de dois golos. Foto: Glasgow Rangers

A Jeunesse d'Esch desloca-se a Guimarães e vai tentar anular a desvantagem de um golo no estádio Dom Afonso Henriques. O reduto dos minhotos é conhecido pelo ambiente hostil na receção aos adversários, mas ninguém nos 'alvinegros' se considera já elimindo. Alessandro Fiorani, defesa da Jeunesse, lembra a "deceção" vivida no jogo da primeira mão, lamentando o golo dos vimaranensse que considerou "injusto" e "precedido de fora de jogo".

"O empate era o resultado mais justo", sublinha. "Agora temos de marcar dois golos para anular a desvantagem e não vai ser fácil", reconhece. "Estamos todos unidos e com uma enorme vontade de mostrar aquilo de que somos capazes. Acredito que se não sofrermos golos de início poderemos marcar e tentar levar o jogo para o prolongamento. Depois, é tentar a nossa sorte" precisa. "O estado de espírito da equipa é forte. Reforçámos a solidariedade do grupo após a nossa vitória no Cazaquistão e acreditamos que em futebol tudo é possível", remata.

O encontro Niederkorn - Glasgow Rangers está agendado para as 19h30 no estádio Josy Barthel, na capital e o Vitória de Guimarães - Jeunesse d'Esch às 21h, (20h em Portugal) no estádio Dom Afonso Henriques.



