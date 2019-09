Um golo do avançado Emmanuel Françoise - que se isolou na frente da lista dos melhores marcadores com seis tentos - ao minuto ao minuto 45 garantiu os três preciosos pontos e a vitória ao Progrès.

Niederkorn derrota Rodange e assume liderança da Liga BGL

O Progrès Niederkorn recebeu e bateu na noite desta segunda-feira o Rodange por uma bola a zero, no jogo de encerramento da sexta jornada da Liga BGL de futebol.

Num jogo bastante disputado, a formação da casa conseguiu alcançar um triunfo suado, perante o 'lanterna vermelha' da competição, que lutou bastante e vendeu cara a derrota.

O único golo da partida chegou no último minuto da primeira parte, por intermédio de Emmanuel Françoise, que ofereceu a liderança do campeonato repartida com o vizinho FC Differdange.

O FC Rodange averbou o quinto desaire na prova e continua a ocupar o último lugar da tabela classificativa com a penas um ponto conquistado em seis jogos já efetuados.

