Neymar nomeado capitão da seleção brasileira

O selecionador brasileiro de futebol, Tite, nomeou o avançado Neymar capitão da ‘canarinha’, a poucas horas do jogo particular frente aos Estados Unidos, a disputar em New Jersey.

O jogador do Paris Saint-Germain já usou a braçadeira de capitão nos Jogos Olímpicos Rio2016, tendo renunciado depois de o Brasil ter conquistado a medalha de ouro.

No Mundial2018, competição na qual o Brasil chegou aos quartos de final, a função de capitão foi desempenhada por Thiago Silva, Miranda e Marcelo.

“É uma grande honra ser nomeado capitão e vou fazer tudo para desempenhar bem a função e ajudar a seleção a vencer”, afirmou Neymar, admitindo que se sentiu “pressionado” depois dos Jogos Olímpicos: “Dificilmente alguém pode perceber tudo o que passei, não só durante os Jogos, mas durante todos estes anos”.

Neymar, que falou pela primeira vez da seleção desde o afastamento do Mundial, admitiu que o uso da braçadeira de ‘capitão’ lhe vai fazer muito bem.

“Fui objeto de muitas críticas, não me sentia bem, o melhor era ficar quieto. A minha resposta tem de ser dada dentro de campo. Decidi aceitar ser capitão porque aprendi muitas coisas e vou aprender muito mais. Esta responsabilidade vai fazer-me muito bem”, frisou.

A seleção brasileira defronta hoje os Estados Unidos, em New Jersey, e joga na terça-feira com El Salvador, em Washington, também num encontro particular.

