Nélson Veríssimo assume comando do Benfica até final da temporada

Lusa Nélson Veríssimo vai manter-se no comando técnico da equipa principal do Benfica até ao final da temporada, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa [...] que Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol", lê-se no comunicado das 'águias'.



Veríssimo substituiu interinamente Bruno Lage, de quem era adjunto, na 30.ª jornada da I Liga, estreando-se com um triunfo sobre o Boavista (3-1).

Num comunicado publicado no site do clube, o Benfica informa que Veríssimo terá na sua equipa técnica Minervino Pietra, Marco Pedroso e Fernando Ferreira, mantendo-se no comando da equipa nas quatro últimas jornadas da I Liga e na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.

Ex-jogador do Benfica, no qual fez quase toda a sua formação, Veríssimo, de 43 anos, terá assim a sua primeira experiência como treinador principal, depois de, em 2018/19, ter comandado a equipa B dos 'encarnados' durante três jogos, aquando da subida de Bruno Lage ao conjunto principal.

Antes de se tornar adjunto de Lage na equipa principal do Benfica, Veríssimo tinha, desde 2012/13, funções semelhantes no conjunto secundário.

Além de anunciar a equipa técnica até ao final da temporada, o Benfica aproveitou para agradecer o trabalho realizado por Lage, garantindo que ficará na "memória o inestimável contributo de Bruno Lage e de toda a sua equipa técnica para a brilhante reconquista do título no campeonato de 2018/2019".

