Nelson Évora ganha prata no Europeu de pista coberta

Português chegou a liderar o concurso do triplo salto em Glasgow com 17,11 metros, mas foi ultrapassado pela melhor marca pessoal do azeri Babayev (17,29 m).

O português Nelson Évora, atleta do Sporting, conquistou mais uma medalha para a sua coleção, saindo do Europeu de pista coberta com a prata no concurso do triplo salto, ao obter 17,11 metros no quarto salto, apenas atrás dos 17,29 metros alcançados pelo azeri Nazim Babayev.

Évora, que começou com um salto de 16,68 metros, realizou depois dois ensaios nulos, mas, ao quarto salto, colocou-se mesmo na frente da classificação com a marca de 17,11 metros. Só que, logo a seguir, Babayev conseguiu a sua melhor marca pessoal e, com 17,29 metros, conseguiu o resultado que lhe valeu a medalha de ouro. O bronze ficou para o alemão Max Heb com 17,10 metros.

Aos 34 anos, Nelson Évora junta a medalha de prata deste Europeu de pista coberta às já conquistadas: campeão do mundo do triplo salto em 2007 no Japão (17,74 m) e olímpico em 2008 em Pequim (17,67 m), o português conseguira meses antes dos Jogos Olímpicos o bronze no Europeu de pista coberta em Valência (17,27 m). Em 2009, na cidade de Berlim, foi medalha de prata no Mundial (17,55 m), seguindo-se um interregno de sucessos depois de lesão que o obrigou a ser operado e a uma difícil recuperação.

Só em 2015 regressou às medalhas com o título europeu de pista coberta na República Checa (17,21 m) e a medalha de bronze no Mundial realizado na China, onde fora campeão olímpico (17,52 m). Em 2017 voltou a ser campeão europeu de pista coberta, desta vez em Belgrado, na Sérvia (17,20 m), ganhando bronze no Mundial (17,19 m) que decorreu em Londres.

No ano passado, Évora juntou o bronze no Mundial de pista coberta, em Birmingham (17,40 m) ao título europeu ao ar livre em Berlim (17,10 m).





