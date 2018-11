Tem 19 anos, é natural do Barreiro, e joga nos Utah State, equipa do campeonato universitário de basquetebol americano. Neemias Queta está cada vez mais perto da NBA.

Neemias Barbosa, o talento português às portas da NBA

Neemias Esdras Barbosa Queta está há muito pouco tempo nos Utah State tendo em conta o furor que já está a causar entre os amantes de basquetebol. Há três meses a viver nos EUA, para onde se mudou com uma bolsa de estudos, as exibições do jovem português estão a dar nas vistas. No último jogo, só ele fez 24 pontos, ajudando a equipa a vencer os Saint Mary's por 80-63.

Neemias mudou-para os Utah State em setembro, após ter ganho uma bolsa de estudo na universidade americana através da Next Level Sports Portugal, empresa que ajudou na transferência. O seu dia a dia divide-se entre as aulas, os treinos e os jogos. Apesar de ter começado a jogar aos dez anos, só aos 17 começou a levar o basquetebol mais a sério.

Utah State Basketball Signs Neemias Queta for 2018-19 Season - Utah State University https://t.co/CeFf1YWcFz — Kim Arnell (@ekaggies) 29 August 2018

Chegou a ir à seleção sub-18, e quanto atingiu a maioridade mudou-se para o Benfica. Este ano, ainda passou pelo Europeu sub-20 (divisão B), onde foi considerdo o melhor jogador na sua posição e o basquetebolista mais promissor da sua geração. Com propostas de Portugal e Espanha, decidiu alinhar no sonho americano com vista à liga profissional de basquetebol, a NBA.

Cavaliers e Knicks selecionam português no draft

De tal forma que já se fala no nome de Neemias para o draft (evento onde as equipas da NBA selecionam jogadores do campeonato universitário). O português foi, aliás, selecionado como primeira escolha pelos Cleveland Cavaliers e pelos New York Knicks, algo que Miguel Minhava, ex-basquetebolista do Barreirense considera positivo, tendo em conta algumas reticência da NBA em selecionar jogadores de fora. O facto de jogar numa universidade americana pode ser uma vantagem de Neemias em, relação a João "Betinho" Gomes, basquetebolista do Barreirense que chegou ao draft em 2007, considera Minhava em declarações ao Diário de Notícias.

"With the first pick in the 2019 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select Neemias Queta, freshman, Utah State University."



- Adam Silver, (whenever the 2019 NBA Draft is held) — Wes Mangum (@Dream_Breather_) 20 November 2018

Tanto Miguel Minhava como Paulo Silvestre, este último ex-treinador do jogador no Barreirense, destacam as qualidades técnicas e físicas do jogador de 2,08 metros. "Tem uma projeção de braços muito grande, é muito grande, forte defensivamente e sabe jogar com a bola nas mãos. Há jogadores altos que não são muito bons a jogar com a bola nas mãos, mas ele joga bem e nas áreas perto do cesto sabe o que fazer. Afunda facilmente mesmo com adversários por perto", repara Minhava

"Obviamente ainda tem muito por onde evoluir, técnica e fisicamente, e precisa de ganhar mais uns quilinhos... Quando ganhar 6/7 kg de massa muscular vai subir mais um degrauzinho. Faltam-lhe algumas coisas, mas o essencial ele tem e tem tudo para chegar muito longe ", acredita. Da mesma forma, o ex-técnico do Barreirense refere que Neemias "reúne todas as condições para chegar ao draft, desde que consiga conciliar o potencial físico que ele tem com o potencial basquetebolístico".

Portugal na NBA

Antes de "Betinho", Portugal chegou à NBA através de Mario Elie, em 1990. Antes de chegar à liga milionária, o nova-iorquinho de origem haitiana foi campeão pelo Ovarense. Após uma primeira tentativa falhada de chegar ao topo, em 1990-91 os Sixers de Philadelphia deram-lhe finalmente o passe para a liga profissional americana. Após ter descido à segunda liga mais importante de basquetebol nos EUA ( a CBA), ascendeu novamente à 'primeira liga' pelos Portland Trail Blazers e, mais tarde, pelos Houston Rockets. Nestes últimos foi campeão por três vezes.

