Nedzib Selimovic é o novo treinador do Rodange

O técnico, de 55 anos, que substitui Vitor Pereira, tem um filho a jogar no Mondercange II e outro no Apollon, do Chipre.

Nedzib Selimovic, de 55 anos, nascido na Sérvia, é o novo treinador do FC Rodange, equipa que subiu à liga BGL, anunciou ontem o clube na sua página do Facebook.

Selimovic tem feito a sua carreira essencialmente no Grão-Ducado, onde o último clube que treinou foi o Kayl-Tétange, na época de 2015/2016. Antes esteve aos comandos do Muhlenbach, UNA Strassen, FC Schifflange, Hesperange e Schifflange 95, na temporada 98/99.

Selimovic sucede assim a Vitor Pereira que começou tinha assumido o comando técnico do Rodange no início da época cessou funções a 18 de agosto. Até agora têm sido Domenico Micarelli e Stefano Marinelli a assumir informalmente o cargo de treinadores.

Além do pai Nedzib Selimovic a treinar o Rodange, também o filho Irfan Selimovic joga no Luxemburgo, como médio no FC Mondercange II.

O outro filho do novo técnico do Rodange, também é futebolista, mas nesta época joga no Apollon Limassol, no Chipre.