NBA: Campeões Warriors e Rockets marcam encontro na final da Conferência Oeste

Os Golden State Warriors, campeões em título, e os Houston Rockets marcaram hoje encontro na final na Conferência Oeste da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), ao imporem-se pela mesma margem (4-1) aos New Orleans Pelicans e Utah Jazz, respetivamente.

A equipa de Oakland impôs-se no seu pavilhão à de Nova Orleães por 113-104, no quinto dos sete jogos possíveis das meias-finais da conferência, enquanto os Rockets venceram os Jazz também no regresso a casa, por 112-102.

Os campeões da NBA e o conjunto de Houston vão decidir o vencedor do Oeste e o finalista do principal campeonato de basquetebol do mundo, frente ao campeão da Conferência Este, que tem apenas um finalista conhecido, os Cleveland Cavaliers, vice-campeões em 2017.

O base Stephen Curry foi um dos principais responsáveis pelo triunfo dos Warriors, ao concretizar 28 pontos, bem apoiado por Kevin Durant (autor de 24), Klay Thompson (23) e Draymond Green (19), que resolveram a questão com um parcial de 36-19 no terceiro período.

Os Pelicans até tinham chegado ao intervalo a perder por apenas três pontos (59-56), mas colapsaram no regresso dos balneários, apesar do esforço de Anthony Davis, melhor marcador do encontro, com 34, e de Jrue Holiday, que anotou 27.

Os Rockets, que vão iniciar no seu pavilhão a final da Conferência Oeste, por se terem imposto na fase regular, começaram a resolver durante a primeira parte a questão do vencedor frente aos Jazz, tendo chegado ao intervalo a vencer por 54-46.

Os visitantes ainda equilibraram as operações no terceiro período, que venceram por 32-21, mas a equipa de Houston voltou a deter o controlo no último parcial, impondo-se por 37-24, muito por força da eficácia de Chris Paul, autor de 20 pontos nessa fase do jogo, de um total de 41.

Na Conferência Este, os Cavaliers, que ‘despacharam’ os Toronto Raptors por 4-0, ficam à espera do vencedor do confronto entre os Boston Celtics e os Philadelphia 76ers (3-1, neste momento para os Celtics) para conhecerem o adversário na final.

