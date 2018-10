O treinador do Sporting, José Peseiro, disse esta quarta-feira que Nani “vai jogar e vai ser capitão” na visita de quinta-feira ao Vorskla Poltava, da segunda jornada do grupo E da Liga Europa de futebol.

O treinador do Sporting, José Peseiro, disse esta quarta-feira que Nani “vai jogar e vai ser capitão” na visita de quinta-feira ao Vorskla Poltava, da segunda jornada do grupo E da Liga Europa de futebol.

O técnico ‘leonino’ respondeu a uma pergunta dos jornalistas sobre o ‘castigo’ ao internacional português, que falhou a vitória com o Marítimo (2-0), depois de o treinador ter dito que o extremo “errou”.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quinta-feira, pelas 17:55, Peseiro reforçou que a vitória “é fundamental para passar a fase de grupos”, e que procura “um bom jogo”, perante um adversário que conhece bem.

“Temos uma análise feita. Uma equipa que faz dois golos ao Arsenal, em Londres [derrota por 4-2], tem de ter qualidade. Há pouco tempo, venceu o Zorya, que eliminou o Sporting de Braga da Liga Europa”, recordou.

Perante uma equipa “agressiva nos duelos e no jogo aéreo”, que vai querer ganhar e lutar “até ao fim”, Peseiro quer uma equipa forte no um para um, com “mais bola".

“Temos de ganhar as segundas bolas, ser agressivos, e temos de ter mais iniciativa, circular mais a bola, para poder desgastar o adversário e tirar-lhe iniciativa”, explicou o técnico.

Peseiro recusou ainda comentar o estilo de jogo dos ‘leões’, adiantando que os jovens Miguel Luís e Elves Baldé, que seguiram viagem para a Ucrânia, poderão jogar pelos ‘verde e brancos’.

Também presente na conferência de imprensa, o 'trinco' sérvio Petrovic pediu ao plantel “a mesma atitude que contra o Marítimo” para chegar à vitória, numa “competição em que todas as equipas querem ganhar”.

“O Vorskla, como outras equipas ucranianas, tem uma mentalidade específica. Jogam de forma coletiva e são muito fortes nos duelos, com muita disciplina. Nunca é fácil de jogar contra estas equipas”, explicou o médio, antigo jogador do Dínamo de Kiev.

Sporting e Vorskla Poltava defrontam-se na quinta-feira, a partir das 17:55, em jogo da segunda jornada do grupo E da Liga Europa, sob a arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.

Na primeira jornada, os ‘leões’ venceram em casa o Qarabag, por 2-0, enquanto os ucranianos perderam na visita ao Arsenal, por 4-2.

