Nadal ganha 11º título em Roland Garros

Número 1 mundial bateu o austríaco Dominic Thiem com os parciais de 6-4, 6-3 e 6-2. É o 17º troféu do Grand Slam para o espanhol.

O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do ranking mundial de ténis, ganhou a final do torneio de Roland Garros pela 11ª vez ao derrotar o austríaco Dominic Thiem (8º mundial), em 2h40m, com os parciais de 6-4, 6-3 e 6-2.

Este é o 17º troféu em torneios do Grand Slam para Nadal que, com 11 triunfos numa só prova, iguala a australiana Margaret Court, vencedora do Open da Austrália precisamente em 11 ocasiões.

"No terceiro set senti cãibras na mão esquerda e assustei-me", confessou à imprensa no final. Em lágrimas um pouco antes de ouvir o hino espanhol, Rafael Nadal admitiu nunca pensar que chegaria a vencer em Roland Garros por 11 vezes.

