Nacional-Sporting adiado devido ao mau tempo na Madeira

O encontro entre Nacional e Sporting, da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se devia realizar hoje às 18h30 foi adiado, devido às más condições atmosféricas que afetam a ilha da Madeira.

De acordo com as últimas informações obtidas pela Sport TV a partida deverá agora ter lugar na sexta-feira, às 18h00.

O vento forte, acompanhado por chuva, obrigou a um adiamento do início da partida. As condições meteorológicas não melhoraram durante os 30 minutos de espera regulamentares, acabando o encontro por ser adiado.

Para ver se havia condições para disputar o jogo, o árbitro Manuel Mota colocou a bola no relvado, mas o vento impedia que esta ficasse parada, obrigando ao adiamento do encontro.

De acordo com fonte do Nacional, os dois clubes reuniram-se para tentar chegar a acordo sobre uma nova data para realizar o encontro. As primeiras informações é de que a partida vai realizar-se sexta-feira.

Aviso Vermelho

Devido à depressão Filomena, a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho vigora entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de sexta-feira.

O arquipélago está já sob aviso laranja por causa da chuva forte e da agitação marítima (neste caso até às 06:00 de sexta-feira), prevendo-se ondas de nordeste com cinco a seis metros, que podem atingir os 10 metros de altura máxima (até às 06:00 de sexta-feira).

A Madeira está ainda sob aviso laranja devido à previsão de vento de norte/nordeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora, em especial nos extremos leste e oeste, entre as 18:00 de hoje e as 12:00 de sexta-feira.

Com Lusa

