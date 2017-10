(ÁC) Vítor Alves, piloto e um dos fundadores do Tugas Team Motocross Luxembourg (TTML), sagrou-se recentemente campeão do Grão-Ducado na categoria Cup, a uma mancha do final do campeonato (MUL) que termina no próximo domingo, em Bockholtz, no norte do país.



Depois de ter conquistado o título pela primeira vez, em 2013, Vítor Alves considerou esta vitória “difícil, mas merecida e bastante saborosa”.

“Quando o campeonato arrancou estava um pouco cético quanto às minhas reais possibilidades de vencer nesta categoria. Mas depois, com o desenrolar da competição, acabei por sentir-me melhor de corrida para corrida e as lesões de alguns adversários acabaram por contribuir para que eu pudesse liderar completamente a prova, uma das mais importantes do calendário”, explica.

“Tive momentos duros e complicados, mas acabei por superar todas as contrariedades com a ajuda dos amigos, companheiros de equipa e também da família, com especial destaque para a minha mulher que curiosamente é a minha principal patrocinadora”, precisa.

O piloto português, que reside no Luxemburgo há 16 anos no Grão-Ducado, disse ao Contacto que quer “terminar o campeonato em beleza, com uma vitória em Bockholtz, no domingo”, adiantando que “poderá ser a última”.

“Muito provavelmente vou regressar a Portugal. Por isso, gostava de sair pela porta grande, com uma vitória na minha derradeira participação no campeonato luxemburguês, mas sei que vai ser difícil. O meu colega Fábio Gil está em grande forma e sei vai ser difícil batê-lo numa pista que é bastante complicada. De qualquer forma, saio com a conquista de um título importante que me deixa muito feliz”.

Sobre o futuro, Vítor Alves assegurou que vai continuar a competir nas provas da modalidade em Portugal.

“O motocrosse é uma das maiores paixões da minha vida. Não me consigo imaginar sem ser em cima de uma mota. Vou correr em Portugal e continuar a dar o meu melhor em prol de um desporto que pratico há muitos anos”, concluiu.

Paralelamente ao campeonato luxemburguês, Vítor Alves conseguiu o 5° lugar na categoria Cup no campeonato alemão, onde teve um excelente comportamento frente a alguns dos melhores pilotos da Europa.

