O treinador do Sporting não se mostrou hoje preocupado com o leque vasto de opções que tem para o meio campo, frisando que é positivo ter dores de cabeça, como a complementaridade dos futebolistas William Carvalho e Battaglia.

"São dois jogadores completamente diferentes. As dores de cabeça que um treinador tem, é quando quer ter opções e não tem. São jogadores que podem jogar juntos em várias posições e enquadram-se muito bem naquilo que são as ideias da equipa", explicou, depois de ser questionado se teria que abdicar de Battaglia por William Carvalho, sendo que ainda tem para a posição o sérvio Petrovic e João Palhinha.

Jorge Jesus falava em conferência de antevisão ao encontro da quinta jornada da I Liga, diante do Feirense, esclarecendo que o médio internacional português está clinicamente apto para a deslocação a Santa Maria da Feira, após ter realizado apenas um encontro na presente temporada com a camisola dos ‘leões'.

O treinador do Sporting, Jorge Jesus

Foto: LUSA

Após o interregno com os compromissos das seleções, Jesus confessou que já está habituado e que a pausa até se revelou positiva, confirmando a convocatória dos internacionais Coates, Doumbia e Acunã, ao contrário de Fábio Coentrão, que voltou com uma lesão "sem gravidade" da seleção portuguesa.

Sobre o encontro de sexta-feira, frente à equipa orientada por Nuno Manta Santos, que ainda não sofreu qualquer derrota na I liga, o treinador do Sporting espera dar continuidade ao bom momento da equipa, mesmo admitindo que espera dificuldades.

“A equipa do Feirense já vem com muitos jogadores do ano passado e com o mesmo treinador. Está bem trabalhada, taticamente com ideias, e os jogadores sabem exatamente o que estão a fazer. Vamos encontrar um adversário forte e sabemos que vamos passar por alguns períodos complicados durante o jogo", explicou.

No entanto, Jorge Jesus lembrou "que faz parte do Sporting jogar sempre com a pressão de entrar em campo para somar os três pontos", sublinhando a "grande confiança" que os seus atletas atravessam.

Jorge Jesus lamenta que Adrien possa ficar sem jogar até janeiro

Com a saída de Adrien Silva para os ingleses do Leicester no último dia do mercado de transferências, o técnico continua "satisfeito" com os jogadores que tem à disposição, recordando que tem procurado fazer um plantel "cada vez mais forte" desde que chegou ao clube.

Adrien Silva



Jorge Jesus lamentou que o médio Adrien Silva possa ficar sem competir até janeiro, devido à entrada tardia da documentação no sistema de transferências da FIFA, inviabilizando a inscrição pelo Leicester, da liga inglesa de futebol.

"Tenho pena que lhe tenha acontecido esta situação de ele estar três, quase quatro, meses sem jogar. Não é bom para ele, porque tem um objetivo e a seleção portuguesa também, onde tem sido titular indiscutível", afirmou, desejando "a maior sorte" em Inglaterra, tal como teve nas últimas duas épocas em Alvalade.

Com o negócio realizado entre Sporting e Leicester no último dia do período de transferências, 31 de agosto, cabe agora ao internacional português, aos seus representantes e ao Leicester recorrer da decisão da FIFA junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Contudo, o técnico não deixou de salientar o exemplo que ex-capitão dos 'leões' foi até ao último dia no Sporting, frisando que tem de pensar em outras soluções.

"O Adrien é um grande jogador e teve a possibilidade de ir para um campeonato em que sonhava estar. É um grande profissional, teve até ao último dia sempre com uma atitude exemplar. Já não é meu jogador e tenho deixado de pensar nele", terminou.

Nuno Manta Santos quer Feirense "cauteloso" com o Sporting

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, afirmou hoje que a sua equipa terá de ser “cautelosa” na receção de sexta-feira ao líder Sporting.

O técnico admitiu na conferência de imprensa de antevisão do encontro que defrontará uma equipa perigosa em diferentes aspetos e pretende que os seus jogadores estejam atentos a todos os pormenores.

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos

Foto: Clube Desportivo Feirense

"Temos de ter algumas cautelas relativamente a alguns pormenores, até porque o Sporting é uma equipa que tem várias formas de atacar e é também muito perigoso na marcação de bolas paradas. A estratégia de jogo poderá ser diferente em alguns aspetos", disse.

Apesar das cautelas, Nuno Manta Santos garante que o Feirense vai tentar surpreender um adversário que diz ser ambicioso e virá à Santa Maria da Feira à procura dos três pontos.

"Vamos encontrar uma equipa motivada, que tem o objetivo de ser campeã. Mas, vamos estar preparados e tentar ao máximo contrariar o Sporting. Quando tivermos a bola, vamos atacar, e quando não a tivermos, vamos defender a baliza, para não sofrer golos. Quem não sofre golos não perde", afirmou.

O treinador do Feirense reconheceu ainda a "qualidade individual e coletiva" do Sporting e admitiu ser admirador do treinador dos ‘leões’, ressalvando que, apesar disso, o objetivo do Feirense é vencer.

“Aprendi muito a ver Jorge Jesus, a ver jogos das suas equipas, mas amanhã (sexta-feira), queremos ganhar", garantiu.

Para o jogo com o Sporting, Nuno Manta Santos não vai poder contar com o defesa Barge, que continua a recuperar de lesão.

O Sporting, líder da I Liga, com o pleno de 12 pontos, desloca-se ao Estádio Marcolino de Castro na sexta-feira, pelas 20:00 (hora luxemburguesa), para defrontar o Feirense, sexto, com oito, na partida inaugural da quinta jornada, que será dirigida pelo árbitro Artur Soares Dias, do Porto.

