Cidade italiana chora a morte do ídolo que a "resgatou" e fez "sonhar".

Nápoles quer mudar o nome do estádio para Diego Armando Maradona

Não foi apenas o futebol que Diego Armando Maradona mudou. Nápoles, cidade do sul de Itália em cujo clube jogou, chora não só a morte do jogador que a colocou na primeira linha do futebol, mas daquele, que através do seu contributo, ajudou a elevar a cidade acima do estigma da pobreza e da criminalidade.

Para homenagear o craque, a quem foi concedido o título de cidadão honorário, em 2017, o presidente da Câmara de Nápoles, Luigi de Magistris, propôs, na sua conta do Twitter, que o estádio do clube, atualmente designado estádio San Paolo, se passe a chamar Diego Armando Maradona.

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

Na mesma rede social, o político deixou uma reação emocionada à morte de Diego Maradona, lembrando a sua importância para os habitantes de Nápoles.



"Diego fez sonhar o nosso povo, resgatou Nápoles com a sua genialidade. (...) Diego, napolitano e argentino, deixou-nos alegria e felicidade. Nápoles ama-te!", escreveu.

È morto Diego Armando Maradona,il più immenso calciatore di tutti i tempi.Diego ha fatto sognare il nostro popolo,ha riscattato Napoli con la sua genialità.Nel 2017 era divenuto nostro cittadino onorario.Diego, napoletano e argentino,ci hai donato gioia e felicità!Napoli ti ama! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

De luto, os habitantes da cidade prestam uma última homenagem a Diego Maradona, nas ruas e junto ao mural do jogador, onde depositaram velas e flores.

