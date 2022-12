O avançado de 23 anos esteve, esta sexta-feira, ao lado do selecionador nacional na conferência da antevisão do jogo contra Marrocos. Veja as imagens do treino desta sexta-feira.

Desporto 16 2 min.

Mundial 2022

"Não sinto obrigação de passar a bola a Ronaldo", diz João Félix

Lusa O avançado de 23 anos esteve, esta sexta-feira, ao lado do selecionador nacional na conferência da antevisão do jogo contra Marrocos. Veja as imagens do treino desta sexta-feira.

O futebolista João Félix disse hoje que não se sente obrigado a passar a bola a Cristiano Ronaldo quando ambos estão em campo, rejeitando a ideia de que Portugal jogue melhor sem o capitão das 'quinas'.

O avançado dos espanhóis do Atlético de Madrid, de 23 anos, esteve presente na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, das meias-finais do Mundial2022, no Centro Nacional de Congressos do Qatar, em Doha, onde comentou a recente entrevista dada pelo internacional luso José Fonte, que considerou que os lusos jogam em equipa quando Ronaldo não está presente.

Fernando Santos elogia Ronaldo e pede: "deixem-no em paz, ele não merece" O selecionador nacional confirmou conversa "normal" com Ronaldo antes do jogo com a Suíça e garante que ele deu o melhor "exemplo" para a equipa em vários momentos.

“Não sinto essa obrigação de ter de passar a bola [ao Cristiano Ronaldo]. Procuramos sempre fazer o melhor em campo, passar quando é a melhor solução. Cada um tem a sua opinião, mas, da minha parte, não sinto isso, nem tenho essa interpretação como a do Fonte, mas respeito”, começou por dizer Félix aos jornalistas, que acabaram por colocar poucas questões sobre o encontro de sábado.

Depois, esclareceu que “a tática é a mesma, estando Cristiano ou não”, e afirmou que a identidade de Portugal está sempre presente em campo.

“Jogamos sempre com a mesma tática, estando ele ou não estando. Ele tem caraterísticas que outros não têm e os outros têm caraterísticas que ele não tem. Jogamos de maneira diferente, mas a equipa acaba sempre por estar bem. Não é por ele estar ou não estar que a equipa vai estar melhor ou pior. Desde o primeiro jogo até agora jogámos sempre com a mesma tática. A identidade está sempre lá e é sempre a mesma", justificou.

Veja as imagens do treino da seleção:

16 A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP A seleção portuguesa no treino desta sexta-feira de preparação para o jogo contra Marrocos, sábado, às 16h00, do Luxemburgo. Ronaldo foi o alvo da atenção dos repórteres fotográficos internacionais. AFP

Ronaldo alvo das atenções

As conferências de imprensa da seleção portuguesa no Qatar têm sido marcadas pelas constantes perguntas sobre Ronaldo, muito por culpa do momento de forma menos bom do capitão e de uma ou outra atitude que suscita várias interpretações.

Fernando Santos elogia Ronaldo e pede: "deixem-no em paz, ele não merece" O selecionador nacional confirmou conversa "normal" com Ronaldo antes do jogo com a Suíça e garante que ele deu o melhor "exemplo" para a equipa em vários momentos.

Nesse sentido, Félix pediu mais união a todos, para que não se estrague o ambiente da seleção.

“Estamos numa grande competição, já não estávamos nos quartos há muito tempo e devíamos estar mais unidos e não tentar estragar o ambiente de seleção”, terminou.

Portugal e Marrocos vão defrontar-se nos quartos de final do Mundial2022, no sábado, a partir das 18h00 locais (16h00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, um encontro que será dirigido pelo argentino Facundo Tello.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.