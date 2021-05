Não ligo nenhuma a futebol. Acreditem se quiserem, é verdade!

Não me digas que também és do Sporting?!

Farto-me de contar que além de um jogo da seleção em Braga (onde andava a estudar) e um do Felgueiras (que é a minha terra), só comecei a ver jogos de bola depois de me instalar no Luxemburgo aos 20 e tal anos.



O futebol nunca me passou cartão e eu retribuí. Na escola primária não me lembro sequer dos jogos no recreio (na minha primeira escola nem recreio havia) e no ciclo e no liceu, apesar de alguns momentos inspirados, nunca fui daqueles que eram escolhidos no início quando se formavam as equipas.

Talvez por causa de não saber jogar nunca me apaixonei pelo futebol. Mas uma coisa sabia desde miúdo: os amigos que eu mais apreciava eram do Sporting. Decidi por volta dos dez anos que esse era o meu clube, até porque graças ao Sporting aprendi uma palavra nova.

Com 10 anos descobri o que queria dizer eclético. O Sporting era o clube mais eclético de Portugal. Ou seja, era aquele que tinha mais modalidades e que mais títulos conquistava nessas variadas disciplinas desportivas.

Tive um tio que me ofereceu uma "bola de capa" com a condição de eu mudar para o Porto. Não aceitei o suborno e continuei a ser do Sporting. Pelo caminho devo ter influenciado alguns amigos mais próximos que, ainda hoje, são leões.

A minha vida foi-se desenrolando completamente divorciada do futebol. A emigração fez de mim um grande adepto dos clubes portugueses em todas as competições europeias, mas o futebol continuou a ser algo marginal na minha vida.

Confesso que continua a doer-me o estômago quando um portista deseja a derrota do Benfica cá fora, ou vice-versa, e admito já ter feito milhares de quilómetros para ir ver Porto, Benfica, Braga, Guimarães e, claro, o Sporting, em competições europeias. Mas, acreditem, continuo a não ligar à bola.

O meu apoio aos clubes portugueses é incondicional nos embates europeus, mas a seleção, reconheço, é a minha grande fraqueza. Por ela já fui a uma dúzia de países e gastei muitos euros, zlotys, rublos, e outras tantas moedas. Mas, acreditem, não ligo nada a futebol e, ainda esta semana, durante o jogo Sporting-Boavista fiquei envergonhado por não saber dizer à Maria Rita quem era o Amir (foi a primeiro vez que o vi, mas a Wikipedia resolveu o problema em apenas alguns segundos).

A maior surpresa da madrugada de terça para quarta-feira foi descobrir nas redes sociais que tantos dos meus amigos são sportinguistas! Que a Paula Lagarto seja do Sporting é lógico. Que o José Cesário, amante de futebol e conhecido leão, estivesse no Marquês a festejar não me surpreende. Mas fiquei de boca aberta ao descobrir que o médico e amigo Francisco Cunha tenha comigo partilhado tantas histórias sem nunca termos descoberto que gostávamos do mesmo emblema.

Já para não falar da Paula Caetano com quem falei horas antes do jogo decisivo sem trocar uma palavra sobre futebol. Ou a Lurdes Morais, a Guida Gouveia, o Fortunato Machado, a Fernanda Batalau, o Liz Miguel Silva, a Rosa Pascoal, o Adriano Moreira, o Sérgio Teixeira, a Eugénia Costa, o Paulo Rebelo, o Miguel Maia, a Ana Reis, o Roberto Pereira, o João Carlos Callixto, a Lídia Nabais, o Pedro Rodrigues, o Nuno Duarte Silva, a Filipa Sousa, o Tiago Fernandes, o José Delgado, o José Antunes, o Luís Fernandes, o Cláudio Matos, e tantos outros amigos e amigas das redes sociais e da vida.

Será que, como eu, os sportinguistas são todos adeptos silenciosos? Ou somos mais discretos porque não nos enervamos profundamente quando o VAR decide algo de que não gostamos? Ou será simplesmente porque os fãs do Sporting entendem que o futebol é apenas futebol?

Raúl Reis, da Rádio Pirata à União Europeia Está há mais de 25 anos fora de Portugal e há muitos no Grão-Ducado. Trabalha para a União Europeia mas apaixonou-se pelo jornalismo aos 16 anos numa rádio pirata e acabou por fundar o site Bom Dia. Já viveu em Espanha e na Bélgica e agora assentou arraiais no país com a maior percentagem de portugueses no mundo. Apaixonado por cinema acha que não há melhores férias do que dez dias por ano no festival de Cannes ou nas vindimas nas vinhas de Felgueiras onde nasceu.







