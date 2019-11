Segundo o craque, afinal, "não houve polémica" em relação às substituições nos últimos dois jogos da Juventus.

"Não houve polémica". Ronaldo quebra silêncio sobre a real situação na Juventus

Cristiano Ronaldo aproveitou o final do encontro frente ao Luxemburgo, onde Portugal garantiu a passagem à fase final do Euro'2020, para falar do momento que vive no clube italiano.

"Nas últimas três semanas tenho jogado limitado. Não houve polémica. Eu não gosto de ser substituído, tenho jogado limitado e tentei ajudar a Juventus. Entendo as substituições... Não estava bem. Como nestes dois jogos também não estava a 100%", começou por dizer em declarações aos jornalistas na zona mista do Estádio Josy Barthel.

"Quando é para me sacrificar pela seleção ou pelo meu clube faço-o com muito orgulho. O Inter está a dois pontos e eu sacrifiquei-me em prol da equipa. Aqui também me sacrifiquei pela seleção. Na minha carreira nunca tive grandes lesões. Normalmente faço 50 a 60 jogos. Tenho tido algumas dores que me impedem de estar a 100%. Todos os que me conhecem, tirando a imprensa que fez muita polémica, devia haver uma pessoa que explicasse o que aconteceu, quer fosse treinador ou mesmo eu. Eu vou estar a 100% nos próximos tempos", assegurou o capitão da seleção portuguesa que este domingo voltou a marcar.