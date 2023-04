Em 2022 foram feitos 230 testes a atletas de elite de diferentes modalidades.

Não houve casos de doping no Grão-Ducado em 2022

Susy MARTINS

Em 2022 foram feitos 230 testes a atletas de elite de diferentes modalidades.



A Agência Antidoping do Luxemburgo (ALAD) não registou nenhum caso positivo entre os atletas luxemburgueses em 2022. Já tinha sido o caso no ano anterior. Esta é a principal conclusão do relatório anual da agência.

Segundo o relatório, foram feitos 230 testes a atletas de elite de diferentes modalidades. A maioria (203) foram testes à urina realizados no Luxemburgo e outros 27 no estrangeiro.

Do total, 125 despistagens ocorreram durante competições e 78 a pedido das federações. A Agência Mundial Antidopagem foi responsável por 54 destas fiscalizações a atletas luxemburgueses no âmbito de competições internacionais.



