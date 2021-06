O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, vai continuar no comando técnico da equipa, que terminou em segundo lugar a I Liga portuguesa de futebol, por mais três anos, revelou o canal do clube Porto Canal.

Não há Itália para Sérgio Conceição. O treinador renovou pelo FC Porto por mais três épocas

De acordo com aquele canal, a renovação com o técnico está fechada e será oficializada ao final da manhã de hoje.

O treinador, de 46 anos, que se encontra nos 'dragões' desde a temporada de 2016/17, proveniente dos franceses do Nantes, assinará um vínculo com duração por mais três temporadas.

Antes disso, passou pelo Olhanense (2011/12), Académica (2012/13 e 2013/14), Sporting de Braga (2014/15) e Vitória de Guimarães (2015/16).

Ao serviço dos 'dragões' já conquistou dois campeonatos nacionais, nas temporadas 2017/18 e 2019/20.

