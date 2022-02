Jogo entre Rússia e Canadá começou com uma hora de atraso devido à falta de resultados dos testes à covid-19 por parte das russas.

Desporto 19

Jogos Olímpicos

"Não há ar suficiente". Jogaram hóquei com máscara porque não receberam resultado dos testes

AFP As jogadoras das seleções da Rússia e Canadá de hóquei em patins feminino jogaram com máscaras FFP2 no encontro desta segunda-feira dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China, que começou com uma hora de atraso devido à falta de resultados dos testes à covid-19 por parte das russas.

Segundo a atacante canadiana Natalie Spooner, o jogo, que terminou com a vitória da sua equipa por 6-1, começou com um atraso porque as atletas russas ainda não tinham recebido os resultados dos testes à covid-19 que tinham feito de manhã.

19 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

A equipa de Anna Shokhina estava no gelo à hora marcada no Centro Desportivo de Wukesong, mas as adversárias canadianas não estiveram presentes para o início deste jogo do Grupo A no torneio olímpico de hóquei feminino.

"Após discussões entre as duas equipas, ambas concordaram que o jogo começaria com as jogadoras a usar máscaras", disse o Comité Olímpico Internacional (COI), numa declaração enviada à AFP.

"Os nossos treinadores e pessoal médico não nos iam colocar numa situação em que não nos sentíssemos seguras", disse Spooner, vencedora da medalha de ouro em Sochi, em 2014, e da medalha de prata em Pyeongchang, em 2018.

Por sua vez, as russas afirmaram que não tinham culpa, uma vez que efetuaram o teste diário à hora habitual.

Gwyneth, a esquiadora de 16 anos que chegou aos Olímpicos com a ajuda de um português Gwyneth ten Raa tem apenas 16 anos e vai representar o Luxemburgo nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. É uma das maiores promessas do ski e é treinada por um português.

"Está fora do nosso controlo. Os chineses no laboratório não estavam preparados para dar os resultados do nosso teste PCR", disse a atleta russa Anna Shibanova, acrescentando que ela e as colegas estavam negativas.

Ao contrário das jogadoras canadianas, as russas optaram por retirar as suas máscaras no terceiro período do encontro, quando receberam os resultados dos testes. "Já as tínhamos (as máscaras) colocadas durante dois períodos, por isso porque não continuar a ter cuidado durante mais um período", explicou Spooner.

Shibanova espera nunca mais ter de jogar com uma máscara. "Não é uma sensação agradável. Não há ar suficiente", lamentou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.