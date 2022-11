Ministro do Trabalho diz que ONG's são motivadas por "racismo" e querem descredibilizar o país.

Mundial de Futebol

Mundial2022. Qatar rejeita compensação para trabalhadores migrantes

AFP

O Qatar está a demarcar-se dos apelos de várias Organizações Não Governamentais (ONG's) para a criação de um fundo de compensação para os trabalhadores migrantes que morreram ou ficaram feridos em estaleiros de construção do Campeonato do Mundo. A informação foi vinculada pelo ministro do Trabalho, Ali Ben Samikh Al-Marri à AFP.

A Human Rights Watch e a Amnistia Internacional têm vindo a fazer campanha para a compensação dos trabalhadores que têm sido "abusados" (mortos, feridos, salários não pagos, etc.) pela FIFA e pelo país anfitrião do Campeonato Mundial de Futebol de 2022, que tem início a 20 de novembro.

A FIFA "deveria reservar um mínimo de 420 milhões de euros para centenas de milhares de trabalhadores migrantes que sofreram violações dos direitos humanos no Qatar, durante os preparativos para o Campeonato Mundial de Futebol de 2022", escreveu a Amnistia Internacional num relatório divulgado em maio.



Vídeo. Equipa da Austrália é a primeira a criticar condições do Mundial no Qatar "Os trabalhadores não são apenas números". 16 jogadores australianos demonstram apoio aos trabalhadores que estiveram envolvidos na construção das infraestruturas para o Campeonato Mundial de Futebol.

Críticas sobem de tom

"Cada morte é uma tragédia (mas) não há critérios para estabelecer este fundo", disse o ministro, em entrevista exclusiva. "Onde estão as vítimas? Tem os nomes?". Ali Ben recordou também que o país já tinha criado um fundo de compensação em 2018 para os trabalhadores que não recebiam os seus salários, avançando que 320 milhões de euros foram pagos, mas só em 2022.

"Se alguém com direito a indemnização não a recebeu, deve apresentar-se e nós vamos ajudá-los", insistiu, acrescentando que o Qatar está disposto a analisar casos que remontem a mais de 10 anos.

À medida que se aproxima o maior evento de futebol, as críticas também sobem de tom, numa tentativa de "desacreditar o Qatar com alegações deliberadamente enganosas", acredita Marri, motivadas também "pelo racismo". "Não querem permitir que um país pequeno, um país árabe, um país muçulmano, acolha o Campeonato do Mundo", dispara.

