Golo do empate foi marcado por Yvandro Borges.

Luxemburgo empata com o Catar no novo estádio

Ana Patrícia CARDOSO

A seleção A de futebol do Luxemburgo recebeu o Catar no novo estádio nacional do Luxemburgo, nesta terça-feira, no jogo da preparação para o Mundial 2022, no Catar.

O golo dos leões vermelhos foi marcado por Yvandro Borges, que marca pela primeira vez em partidas internacionais.

O primeiro embate, que também marcou a estreia do novo estádio, correu de feição para os leões vermelhos, que ganharam 2-1 frente ao Azerbeijão. Em outubro, a seleção luxemburguesa joga contra a Sérvia e Portugal, a 9 e 12 de outubro, respetivamente.

A UEFA convidou o Catar para integrar o grupo A de qualificação, mas os dez jogos da seleção catari com as cinco seleções do grupo servem apenas de preparação e não haverá pontos em disputa.

