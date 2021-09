Luxemburgo disputa segundo lugar com a Sérvia

Recorde 109 golos do destino

Se Cristiano Ronaldo jogar, e se marcar, ultrapassará um recorde que parecia inalcansável: tornar-se no melhor goleador de sempre ao serviço de uma selecção nacional. Toda a gente fala do extraordinário recorde de Ali Daei, o goleador iraniano, mas ninguém consegue falar com ele. Há uma razão para isso: o Irão. Onde se encontra Ali Daei, à sombra do seu recorde e do Islão. Foi difícil, mas contou-nos a sua história.