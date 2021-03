No meio-campo, Fernando Santos, que completa hoje na Sérvia o jogo 1.000 como treinador principal, surpreendeu ao colocar no 'onze' Sérgio Oliveira, em detrimento de Rúben Neves.

Desporto 2 min.

Mundial2022: Fernando Santos muda mais de meia equipa frente à Sérvia

Lusa No meio-campo, Fernando Santos, que completa hoje na Sérvia o jogo 1.000 como treinador principal, surpreendeu ao colocar no 'onze' Sérgio Oliveira, em detrimento de Rúben Neves.

Os futebolistas José Fonte, Cédric, Danilo, Sérgio Oliveira, Bruno Fernandes e Diogo Jota vão alinhar hoje de início por Portugal, no encontro com a Sérvia, em Belgrado, da segunda jornada do Grupo A de apuramento para o Mundial2022.

Em relação ao encontro de arranque com o Azerbaijão (1-0), em Turim, Itália, na quarta-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, já tinha indicado que iria fazer mudanças no Estádio Rajko Mitic, confirmando-se, então, seis trocas e, presumivelmente, uma alteração no esquema tático.

O experiente central José Fonte vai assumir o lugar de Domingos Duarte e Cédric ocupará a posição de Nuno Mendes, que se estreou face aos azeris na lateral esquerda da equipa lusa.

No meio-campo, Fernando Santos, que completa hoje na Sérvia o jogo 1.000 como treinador principal, surpreendeu ao colocar no 'onze' Sérgio Oliveira, em detrimento de Rúben Neves, enquanto a aposta em Danilo já era de esperar, visto que João Moutinho ficou de fora da ficha de jogo, devido a problemas físicos, algo que já tinha acontecido com o médio do Paris Saint-Germain em solo transalpino.

Ainda na zona central do terreno, Bruno Fernandes, que tinha rendido Moutinho ao intervalo da partida em Turim, vai ser titular, e no ataque a novidade é Diogo Jota, tendo ‘caído’ do ‘onze’ Pedro Neto e André Silva.

No Estádio do Estrela Vermelha, também conhecido por Marakana, a equipa das ‘quinas’ vai iniciar o jogo com o Anthony Lopes na baliza e uma defesa constituída por João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte e Cédric.

Danilo, Sérgio Oliveira e Bruno Fernando vão compor o meio-campo, atrás do tridente ofensivo formado por Bernardo Silva, Diogo Jota e o ‘capitão’ Cristiano Ronaldo.

O Sérvia-Portugal tem início agendado para as 20:45 locais (20:45, no Luxemburgo), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, e será dirigido pelo holandês Danny Makkelie.

Após a partida em Belgrado, Portugal fechará na terça-feira, a primeira tripla jornada de apuramento para o Mundial2022, com a visita ao Luxemburgo.

Para garantir a oitava participação - sexta consecutiva - no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará os ‘play-offs’ de acesso à fase final.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.