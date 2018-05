O selecionador Fernando Santos contou hoje com 22 jogadores em nova sessão de treino de Portugal, que prepara a participação na fase final do Mundial2018 de futebol, que arranca a 14 de junho, na Rússia.

Mundial2018: Treino de Portugal com 22 jogadores e ainda sem Cristiano Ronaldo

O selecionador Fernando Santos contou hoje com 22 jogadores em nova sessão de treino de Portugal, que prepara a participação na fase final do Mundial2018 de futebol, que arranca a 14 de junho, na Rússia.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos teve à sua disposição todos os jogadores que estão integrados no estágio da seleção nacional, num grupo em que o capitão Cristiano Ronaldo continua a ser o único ausente, por ter terminado a temporada mais tarde.

Com alguma chuva à mistura, os jogadores efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, sempre com bola, nos primeiros 15 minutos que foram abertos à comunicação social.

Em 09 de junho, após os particulares com a Bélgica (sábado em Bruxelas) e com a Argélia (dia 07 de junho em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.

Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do grupo B do Campeonato do Mundo, que termina em 15 de julho.

