Mundial2018: Seleção lusa já partiu para a Rússia

Dezenas de pessoas estiveram hoje no aeroporto de Lisboa para saudar e incentivar a seleção portuguesa de futebol, que partiu para a Rússia para disputar a fase final do Mundial de 2018.

Com absoluta ‘pontualidade britânica', a comitiva chegou ao aeroporto Humberto Delgado à hora prevista (10:30 hora luxemburguesa) e nem a chuva que tem caído sobre a capital impediu a presença de alguns adeptos no local.

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Humberto Coelho foi o primeiro a sair do autocarro que transportou a seleção, enquanto o guarda-redes Beto foi o último a abandonar o interior do veículo, logo depois de Cristiano Ronaldo.

De resto, no momento em que o ‘capitão' luso se encaminhou para a porta VIP do aeroporto, uma criança, equipada a rigor com o equipamento de Portugal e ostentando o nome do melhor jogador do mundo, ‘furou' a segurança e correu para junto de Ronaldo, que prontamente tirou uma fotografia e deu um autógrafo ao petiz.

A seleção portuguesa viaja hoje para a Rússia para disputar o Mundial2018 e instalar-se em Kratovo, a cerca de 50 quilómetros a sudeste de Moscovo.

A seleção campeã da Europa vai chegar a solo russo por volta das 18:30 locais (17:30 no Luxemburgo), no fim de uma viagem de quase seis horas que teve início em Lisboa cerca das 11:00.



A comitiva lusa voa em avião fretado e vai aterrar no aeroporto de Zhukovski, a 11 quilómetros do centro de estágio do FC Saturn, na rural localidade de Kratovo, onde está montado o seu quartel-general.

O primeiro treino em solo russo, aberto à comunicação social e aos adeptos, está marcado para domingo às 11:30 locais (10:30 no Luxemburgo).

A equipa das ‘quinas' vai estrear-se na competição frente à Espanha, em Sochi, na sexta-feira, e defronta depois Marrocos, em 20 de junho, em Moscovo e fecha o Grupo B com o Irão, de Carlos Queiroz, em 25, em Saransk.

Nos três jogos de preparação efetuados nas duas últimas semanas Portugal empatou 2-2 com a Tunísia, em Braga, e 0-0 com a Bélgica, em Bruxelas, e venceu a Argélia por 3-0, em Lisboa.

Seleção de Portugal encontra arejada fortaleza em Kratovo

A seleção portuguesa de futebol vai encontrar hoje em Kratovo, onde vai trabalhar durante o Mundial2018, uma arejada fortaleza, sendo notório um forte dispositivo de segurança mesmo nos dias anteriores à sua chegada à Rússia.

O centro de estágio em Kratovo, na Rússia, onde funcionará o Team Base Camp da Seleção Nacional durante o Mundial 2018, está rodeado de fortes medidas de segurança, Russia, 8 de junho de 2018. A equipa das "quinas" vai estrear-se na competição frente à Espanha, em Sochi, na sexta-feira, e defronta depois Marrocos, em 20 de junho, em Moscovo e fecha o Grupo B com o Irão, de Carlos Queiroz, em 25, em Saransk. PAULO NOVAIS/LUSA LUSA

O centro de treinos do FC Saturn, em zona verde e tranquila uns 50 quilómetros a sudeste de Moscovo, tem sido guardado por dezenas de polícias e elementos do exército, num aparato bem dissuasor de qualquer ato desaconselhável.

Entrar no complexo obriga a minuciosa revista que inclui detetor de metais: entrar exige uma autorização especial da federação e algum eventual objeto proibido fica à porta, para já com justificação apenas em língua russa.

O primeiro teste mais a sério à segurança será no domingo quando os pupilos de Fernando Santos realizarem o primeiro treino, aberto aos Media e aos adeptos, sendo previsível grande afluência à sessão.



Para prevenir eventuais atos agressivos com automóveis ou motorizadas, foi montada no chão uma amovível estrutura de ferro que fura pneus e imobiliza todo o tipo de viatura que tente entrar sem permissão.

Autoridades e voluntários não têm autorização a falar sobre nada que tenha a ver com a seleção ou a infraestrutura, que está decorada com adereços da federação e de Portugal.

O centro de estágio tem três campos de futebol (dois relvados e um sintético), ginásio e alojamento, o que permite evitar deslocações de autocarro para os treinos.

"A FPF escolheu um complexo utilizado por equipas de futebol profissional, em detrimento de unidades hoteleiras, por considerar que aqui estão reunidas todas as condições para o trabalho e a recuperação dos atletas ao longo da prova", justificou o organismo luso, na altura em que divulgou a sua escolha.

Inserido em tranquila zona verde, o centro de estágio fica também a 11 quilómetros do Aeroporto Internacional Zhukovsky, onde a comitiva lusa chega hoje às 18:30 locais (17:30 no Luxemburgo), infraestrutura que será utilizada para se deslocar para as cidades-sede da competição.

Kratovo é uma pequena localidade com cerca de 8.000 habitantes, onde é difícil encontrar comércio e restauração.

