O selecionador Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os 23 jogadores que Portugal vai levar à fase final do Mundial2018 de futebol, na Rússia.

Mundial2018: Rúben Dias é novidade nos eleitos de Portugal, Éder e Nani de fora

O selecionador Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os 23 jogadores que Portugal vai levar à fase final do Mundial2018 de futebol, na Rússia.

O estreante central benfiquista Rúben Dias é a principal novidade na lista dos 23 eleitos de Portugal para a fase final do Mundial de futebol de 2018, que não inclui o ‘herói’ Éder nem Nani. Mário Rui e Manuel Fernandes também fazem parte do lote de jogadores que vão à Rússia.



Autor do golo que deu a vitória na final do Europeu de 2016, Éder foi um dos preteridos do selecionador luso, Fernando Santos, em relação à lista de pré-selecionados, tal como Nani, que conta 112 jogos e 24 pela seleção ‘AA’.

Do lote de 35 anunciados na segunda-feira, saíram ainda Nélson Semedo e André Gomes (FC Barcelona), João Cancelo (Valência), Antunes (Getafe), Rolando (Marselha), Luís Neto (Fenerbahçe), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto), Paulinho (Sporting de Braga) e Rony Lopes (Mónaco).

Na fase final do Mundial de 2018, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, Portugal está integrado no Grupo B, defrontando Espanha (15 de junho, em Sochi), Marrocos (20 de junho, em Moscovo) e Irão (25 de junho, em Saransk).

Fernando Santos diz que agressões aos jogadores do Sporting não se refletem no Mundial

Fernando Santos está convicto de que as agressões de que foram vítimas os jogadores do Sporting que integram o lote de convocados para o Mundial2018 não vão refletir-se no seu desempenho na competição.

“Sempre expressei esta ideia: no dia em que chegam à seleção nacional só pensam exclusivamente nela. Conheço-os bem e sei o sentimento que nutrem pelo país e o orgulho em representá-lo. Este episódio não se irá refletir no seu desempenho na seleção”, disse o selecionador português.



Em relação ao que se passou na Academia de Alvalade, Fernando Santos confessou ter ficado “incrédulo, como qualquer português, quando ouviu as notícias na rádio”, e revelou que a sua primeira reação foi ligar ao treinador do Sporting e seu amigo, Jorge Jesus, a quem repudiou o que lhe tinha acontecido e a todos os outros.

“O que aconteceu foi inqualificável. Todos os adjetivos são poucos para qualificar o sucedido”, concluiu Fernando Santos.

Os jogadores Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins, que integram a lista de 23 convocados para o Mundial2018, estavam na Academia de Alcochete a preparar-se para o primeiro treino com vista à final da Taça de Portugal quando cerca de cinco dezenas de adeptos radicais entraram nas instalações e agrediram jogadores, treinadores e funcionário do Sporting e provocaram outros atos de vandalismo.



Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Beto (Goztepe, Tur) e Rui Patrício (Sporting).

- Defesas: Bruno Alves (Rangers, Esc), Cédric (Southampton, Ing), José Fonte (Dalian Yifang, Chn), Mário Rui (Nápoles, Ita), Pepe (Besiktas, Tur), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Ricardo Pereira (FC Porto) e Rúben Dias (Benfica).

- Médios: Adrien Silva (Leicester, Ing), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham, Ing), João Moutinho (Mónaco, Fra), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo, Rus) e William Carvalho (Sporting).

- Avançados: André Silva (AC Milan, Ita), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Esp), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência, Esp) e Ricardo Quaresma (Besiktas, Tur).

