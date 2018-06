Muitos adeptos portugueses e espanhóis juntaram-se esta esta sexta-feira à noite, no Glacis, na cidade do Luxemburgo, para assistirem ao jogo entre Portugal e Espanha, referente à primeira jornada do Grupo B do Mundial de futebol de 2018. O duelo ibérico foi seguido com muita atenção por várias centenas de adeptos.

Desporto 22

Mundial2018: Portugueses e espanhóis juntos no Glacis

22 Portugal-Espanha, 15.06.2018, Glacis, Luxemburgo. Foto: Chris Karaba Chris Karaba

Portugal-Espanha, 15.06.2018, Glacis, Luxemburgo. Foto: Chris Karaba





