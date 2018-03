A seleção portuguesa de futebol, campeã europeia em título, voltou hoje a perder, um ano depois, ao cair por 3-0 face à Holanda, em Genebra, na Suíça, sofrendo o mais pesado desaire na ‘era’ Fernando Santos.

Mundial2018: Portugal perde um ano depois, frente à Holanda



Memphis Depay, aos 11 minutos, Ryan Babbel, aos 32, e Virgil van Dijk, aos 45+2, apontaram os tentos da Holanda, que somou o segundo triunfo – mais de 22 anos depois - face à formação das ‘quinas’, que não perdia há 14 encontros.

Portugal, que ficou com 10 aos 61 minutos, por expulsão de João Cancelo, não perdia desde o 2-3 caseiro com a Suécia, a 28 de março de 2017, e não sofria uma derrota tão pesada desde a estreia no Mundial de 2014, a 16 de junho, frente à Alemanha (0-4).

Mário Rui é o 32.º estreante na 'era' Fernando Santos

O defesa esquerdo Mário Rui, jogador do Nápoles, tornou-se hoje o 32.º jogador a estrear-se na seleção portuguesa de futebol na ‘era’ Fernando Santos, ao ser titular no particular com a Holanda, em Genebra.

O futebolista de 26 anos era o único dos eleitos do selecionador luso para os particulares com o Egito (2-1) e os holandeses sem qualquer internacionalização ‘AA’, depois de ter sido chamado para substituir o ‘leão’ Fábio Coentrão.

O jogador do Nápoles entra numa lista já mais de 30 nomes e que começou a ser ‘escrita’ logo na estreia de Fernando Santos, que, para o seu primeiro jogo, um particular em França, a 11 de outubro de 2014, ‘batizou’ Cédric e João Mário.

Ainda no ano de 2014, também Raphael Guerreiro, Adrien Silva, José Fonte e Tiago Gomes foram ‘promovidos’ a internacionais ‘AA’.

A lista teve, depois, um aumento substancial com o particular com Cabo Verde, em 2015, com Fernando Santos a fazer alinhar pela primeira vez Anthony Lopes, André Pinto, Paulo Oliveira, Bernardo Silva, André André, Ukra e Danilo.

Seguiram-se, ainda no mesmo ano, Daniel Carriço, Nélson Semedo, Gonçalo Guedes, Lucas João, Ricardo Pereira e Rúben Neves.

Em 2016, ano em que Portugal conquistou o histórico Europeu, foi a vez do ‘miúdo’ Renato Sanches, Adrien Silva, João Cancelo e Gelson Martins.

No ano passado, tornara-se internacionais ‘AA’ Marafona, perante a Suécia, Bruma, Bruno Fernandes, Edgar Ié e Kévin Rodrigues, face à Arábia Saudita, e Gonçalo Paciência, Ricardo Ferreira e Rony Lopes, frente aos Estados Unidos.

Hoje, face à Holanda, é a vez de Mário Rui, que, para chegar ao Mundial2018, tem a concorrência de jogadores como Raphael Guerreiro e Fábio Coentrão.

Portugal - Holanda (ficha)

Genebra, Suíça, 26 mar (Lusa) – A seleção de futebol perdeu hoje com a Holanda por 3-0, em jogo particular de preparação para o Mundial2018, disputado em Genebra, na Suíça.

Jogo no Estádio de Genebra.

Portugal – Holanda, 0-3.

Ao intervalo: 0-3.

0-1, Memphis Depay, 11 minutos.

0-2, Ryan Babel, 32.

0-3, Virgil Van Dijk, 45+2.

Equipas:

- Portugal: Anthony Lopes, João Cancelo, Rolando (Neto, 46), José Fonte, Mário Rui, Manuel Fernandes, André Gomes (André Silva, 46), Adrien Silva (Gonçalo Guedes, 46), Bruno Fernandes (João Mário, 78), Ricardo Quaresma (Gelson Martins, 54) e Cristiano Ronaldo (João Moutinho, 67).

(Suplentes: Rui Patrício, Beto, Cédric, Bruno Alves, Luís Neto, Raphael Guerreiro, Rúben Neves, João Moutinho, João Mário, Bernardo Silva, Gelson Martins, Gonçalo Guedes e André Silva).

Selecionador: Fernando Santos.

- Holanda: Jasper Cillessen, Kenny Tete (Guus Til, 78), Matthijs De Ligt (Timothy Fosu-Mensah, 82), Virgil van Dijk, Georgiano Wijnaldum (Marten de Roon, 67), Nathan Aké, Donny van de Beek, Davy Propper, Ryan Babel (Steven Berghuis, 82), Memphis Depay (Justin Kluivert, 78) e Tonny Vilhena (Stefan de Vru, 67).

(Suplentes: Hans Hateboer, Jeroen Zoet, Stefan de Vru, Guus Til, Marten de Roon, Steven Berghuis, Kevin Strootman, Quincy Pomes, Patrick van Aanholt, Timothy Fosu-Mensah, Justin Kluivert, Wout Weghorst, Marco Bizot e Bas Dost).

Selecionador: Ronald Koeman.

Árbitro: Ruddy Buquet (França).

Ação disciplinar: cartão amarelo para João Cancelo (44 e 61 minutos), Kenny Tete (56) e Marten de Roon (72). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para João Cancelo (61).

Assistência: 20.006 espetadores.

