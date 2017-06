A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o último treino antes do duelo de sexta-feira com a Letónia, da fase de qualificação para o Mundial2018, numa sessão em que Fernando Santos contou com todos os jogadores.

No Estádio Skonto, em Riga, os 23 jogadores convocados pelo selecionador nacional fizeram os habituais exercícios de aquecimento, sem qualquer limitação, nos primeiros 15 minutos do apronto que foram abertos à comunicação social.

Depois de na quarta-feira ter sido recebido em Riga por algum mau tempo, Portugal trabalhou no Estádio Skonto, palco do jogo da sexta jornada do grupo B, sem chuva e com o relvado aparentemente em boas condições.



Na antevisão do encontro, o selecionador nacional Fernando Santos afirmou hoje que a Letónia é "uma equipa forte", sobretudo a jogar em casa, e que Portugal vai ter que "correr e lutar mais" para vencer o jogo de apuramento para o Mundial2018 de futebol.

"Temos que correr e lutar mais que eles. Temos de fazer isso. A Letónia é uma equipa forte e já o provou no Algarve no primeiro jogo. Em casa, vai procurar vencer e vai entrar em campo determinada a isso. Temos que mostrar em campo que somos melhores. Cá fora é fácil, lá dentro é mais difícil", disse o selecionador português.

Fernando Santos falava aos jornalistas no Estádio Skonto, em Riga, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sexta-feira, da sexta jornada do Grupo B da fase de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.

Numa primeira pergunta sobre o estado de espírito de Cristiano Ronaldo, o técnico de 62 anos disse que o "melhor do mundo" está motivado para defrontar a Letónia, mas, logo de seguida, quando foi novamente questionado sobre o avançado português, desta vez sobre a possibilidade de alcançar novo recorde de golos, Fernando Santos já não achou piada.

"Há um ano atrás criticavam-me porque o punha a jogar no meio. Agora, perguntam-me se vai fazer isto ou aquilo. Já disse tudo o que tinha a dizer sobre o Cristiano. Estamos aqui para falar sobre o jogo da Letónia. Não vamos fazer uma conferência de imprensa só sobre o Ronaldo", frisou.

Fernando Santos lembrou que o capitão da seleção nacional tem ao seu lado "jogadores de grande qualidade" e enalteceu o "excelente profissionalismo" do grupo que tem à sua disposição.

"São jogadores que aliam a qualidade técnica à capacidade de se encontrarem em cada jogo, independentemente do nome do adversário, e têm feito isso de forma brilhante. O objetivo é estar no Mundial e isso para muito pelo jogo da Letónia", referiu.

Sobre o possível cansaço dos jogadores, que terminaram a temporada nos seus respetivos clubes, o selecionador português defendeu que o mais importante é estarem "mentalmente frescos".

"Depois de uma época desgastante, o mais importante é estejam mentalmente frescos. Depois, todo o cansaço físico, tudo o resto, desaparece", explicou.

A seleção nacional ocupa o segundo lugar do agrupamento com 12 pontos, enquanto a Letónia é penúltima com três. A Suíça lidera com 15, num grupo em que apenas o primeiro posto dá acesso direto à fase final do Mundial2018.



O Letónia-Portugal está agendado para as 20:45 (hora do Luxemburgo), e terá arbitragem do romeno István Kovács.

