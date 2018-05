A seleção portuguesa de futebol começa hoje a preparar a participação no Mundial2018, que arranca em 14 de junho, na Rússia, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa sessão em que são esperadas algumas ausências.

Desporto 2 min.

Mundial2018: Portugal inicia a preparação a 'meio gás' e sem Ronaldo

A seleção portuguesa de futebol começa hoje a preparar a participação no Mundial2018, que arranca em 14 de junho, na Rússia, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa sessão em que são esperadas algumas ausências.

O capitão Cristiano Ronaldo, que vai disputar no sábado a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, é baixa certa no arranque dos trabalhos, mas não deve ser o único.

Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins, que no domingo disputaram pelo Sporting a final da Taça de Portugal, deverão ter direito a uns dias de descanso, ainda mais depois dos incidentes da semana passada na Academia do clube, em Alcochete, onde cerca de 50 adeptos, alegadamente ‘leoninos’, invadiram o complexo e agrediram jogadores e treinadores.

O selecionador Fernando Santos pode também autorizar Beto (Goztepe), Mário Rui (Nápoles), João Moutinho (Mónaco), André Silva (AC Milan) e Gonçalo Guedes (Valência) a juntarem-se mais tarde aos trabalhos, já que atuaram pelos respetivos clubes no último fim de semana.

Caso se confirmem estas ausências, Fernando Santos deverá começar a preparar o próximo Campeonato do Mundo com pouco mais do que metade dos 23 convocados, numa primeira semana que será feita em regime aberto, com os jogadores a poderem regressar a casa após os trabalhos.

O primeiro treino dos campeões europeus está agendado para as 17:30, na Cidade do Futebol, com os 15 minutos a serem abertos à comunicação social.No dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o Mundial2018.

Em 09 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 02 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 07 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi.

Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos e Irão nos restantes jogos do grupo B do Mundial2018, que termina em 15 de julho.



Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Beto (Goztepe, Tur) e Rui Patrício (Sporting).- Defesas: Bruno Alves (Rangers, Esc), Cédric (Southampton, Ing), José Fonte (Dalian Yifang, Chn), Mário Rui (Nápoles, Ita), Pepe (Besiktas, Tur), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Ricardo Pereira (FC Porto) e Rúben Dias (Benfica).

- Médios: Adrien Silva (Leicester, Ing), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham, Ing), João Moutinho (Mónaco, Fra), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo, Rus) e William Carvalho (Sporting).

- Avançados: André Silva (AC Milan, Ita), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Esp), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência, Esp) e Ricardo Quaresma (Besiktas, Tur).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.