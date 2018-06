A seleção portuguesa de futebol, com três golos de Cristiano Ronaldo, empatou hoje 3-3 com a Espanha, em encontro da primeira jornada do Grupo B, disputado em Sochi, na Rússia.

Desporto 142 4 min.

Mundial2018: Portugal empata 3-3 com a Espanha, com 'hat-trick' de Ronaldo

A seleção portuguesa de futebol, com três golos de Cristiano Ronaldo, empatou hoje 3-3 com a Espanha, em encontro da primeira jornada do Grupo B, disputado em Sochi, na Rússia.

O capitão da seleção lusa, que se tornou o quarto jogador da história a marcar em quatro mundiais, faturou aos quatro minutos, de grande penalidade, aos 44, com a ajuda de um ‘frango’ de De Gea, e aos 88, na transformação perfeita de um livre direto.

Por seu lado, Diego Costa, aos 24 e 55 minutos, e Nacho, aos 58, faturaram para os espanhóis, que repartem o segundo lugar do agrupamento com Portugal, com um ponto, a dois do líder Irão, de Carlos Queiroz, que bateu Marrocos por 1-0.

Sem surpresa, Cristiano Ronaldo foi considerado o "homem do jogo". No final do encontro, e em declarações à RTP, CR7 destacou o trabalho coletivo.



"Acredito sempre em mim, trabalho para isso, mas quero frisar a resposta da equipa. Estivemos a ganhar, depois ficámos em desvantagem, mas nunca virámos a cara à luta, fomos até ao fim. Portugal teve boas oportunidades, a Espanha teve o controlo bola. Foi um jogo bem disputado. Há que dar mérito à equipa, esteve bem, sacrificou-se bastante, e vamos acreditar até ao fim. Foi apenas o primeiro jogo. Jogámos contra um favorito, sabíamos que ia muito difícil, mas Portugal bateu-se bem e demonstrou que vai chegar até ao fim", afirmou o internacional português.



142 Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA Portugal-Espanha, 15.06.2018. Fotos: AFP e DPA

Também em declarações à RTP no final do jogo, o selecionador nacional português, Fernando Santos, mostrou-se satisfeito com a atitude da equipa frente a Espanha, mas sublinhou que há muitos aspetos a melhorar.

"Há muita coisa a retificar, principalmente no aspeto defensivo. Permitimos que a Espanha jogasse sistematicamente. Temos qualidade, mas temos de ter intensidade também. A Espanha não permitiu que os nossos jogadores de qualidade tivessem a bola, circulassem a bola, porque pressionou sempre, jogou sempre próximo, encurtou espaços, encurtou linhas.

Nós permitimos que o adversário jogasse. Sabíamos que a Espanha jogava assim. Era importante não permitir que o adversário jogasse. Jogou fácil nos triângulos laterais, e esse aspeto vamos ter de corrigir, temos de ter mais intensidade quando não temos a bola, e defender mais perto do adversário, para aproveitar as nossas características. Há muitos momentos do jogo que temos de retificar. Agora, a equipa bateu-se, lutou, trabalhou, foi sempre à procura do resultado, e nesse aspeto foi positivo.

(Três golos de Cristiano Ronaldo) Isso é sempre importante. A atitude, no sentido de lutar. Em termos de organização, estávamos bem posicionados, mas faltou-nos jogar mais rápido, mais perto, fizemos isso bem nos primeiros 10 minutos. Não é uma questão de baixar linhas, é jogar perto do adversário. Depois permitimos aquele jogo tique-taque, tique-taque. A Espanha acabou por fazer golos em lances não normais. Não vi as imagens do primeiro, não posso dizer se é ilegal, estou muito longe. O segundo é num lance perfeitamente anulável. (De zero a 10, daria a Portugal nota) seis", avaliou Fernando Santos.



Já Bernando Silva, médio do Manchester City, elogiou Cristiano Ronaldo, autor de um 'hat-trick'.

"Tivemos um grande Cristiano. Há que dar mérito porque quando ele está ao melhor nível tudo é possível. Ele é o melhor do Mundo", afirmou em declarações à RTP.

Na 'flash-interview', João Moutinho assumiu que foi um jogo "de muito sacrifício".

"Foi um jogo de muito sacrifício frente a uma excelente equipa. Temos de estar cientes do que fizemos dentro de campo. Este é o nosso espírito, a nossa união e nunca vamos desistir. Felizmente conseguimos chegar ao empate, mas temos de pensar já no próximo jogo para seguir em frente», disse o jogador do Mónaco.



Portugal – Espanha (ficha)

Portugal empatou hoje 3-3 com a Espanha, em encontro da primeira jornada do Grupo B do Mundial de futebol de 2018, disputado em Sochi.

Jogo no Estádio Fisht, em Sochi, na Rússia.

Portugal - Espanha, 3-3.

Ao intervalo: 2-1

Marcadores:

1-0, Cristiano Ronaldo, 04 minutos (grande penalidade).

1-1, Diego Costa, 24.

2-1, Cristiano Ronaldo, 44.

2-2, Diego Costa, 55.

2-3, Nacho, 58.

3-3, Cristiano Ronaldo, 88.

Equipas:

- Portugal: Rui Patrício, Cédric, Pepe, José Fonte, Raphaël Guerreiro, William Carvalho, João Moutinho, Bruno Fernandes (João Mário, 68), Bernardo Silva (Ricardo Quaresma, 69), Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes (André Silva, 80).

(Suplentes: Beto, Anthony Lopes, Bruno Alves, Manuel Fernandes, André Silva, João Mário, Rúben Dias, Ricardo Pereira, Gelson Martins, Ricardo Quaresma e Adrien Silva).

Selecionador: Fernando Santos.

- Espanha: De Gea, Nacho, Piqué, Sérgio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Koke, Iniesta (Thiago Alcântara, 70), David Silva (Lucas Vásquez, 86), Isco e Diego Costa (Iago Aspas, 77).

(Suplentes: Kepa, Reina, Carvajal, Azpilicueta, Nacho Monreal, Odriozola, Thiago Alcântara, Saúl, Lucas Vázquez, Asensio, Rodrigo e Iago Aspas).

Selecionador: Fernando Hierro.

Árbitro: Gianluca Rochi (Itália).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Busquets (17) e Bruno Fernandes (28).

Assistência: 43.886 espetadores.

Lista de marcadores do Campeonato do Mundo de futebol de 2018:

- 3 golos:

Cristiano Ronaldo, Portugal

- 2 golos:

Diego Costa, Espanha

Denis Cheryshev, Rússia

- 1 golo:

Nacho Fernández, Espanha

Aleksandr Golovin, Rússia

Artem Dzyuba, Rússia

Yury Gazinsky, Rússia

José María Giménez, Uruguai

Própria baliza:

- 1 golo:

Aziz Bouhaddouz, Marrocos (a favor do Irão).

(Atualizada às 22:25)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.