Mundial do Qatar. Estádio da Juventus acolhe primeiro jogo de qualificação de Portugal

Seleção nacional joga com a equipa do Luxemburgo no dia 30 deste mês.

O estádio da Juventus vai receber o primeiro jogo de qualificação de Portugal para o Campeonato do Mundo do Qatar de 2022, frente ao Azerbaijão.

Inicialmente marcado para as 19h45, de dia 24 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o jogo irá, afinal, ter lugar, no mesmo dia e à mesma hora, na casa da equipa habitual de Cristiano Ronaldo, em Turim, Itália.

A alteração foi anunciada hoje pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e justificada com as restrições provocadas pela pandemia.

"O conjunto de restrições de viagens com origem e destino em Portugal e outros países, como resultado da pandemia de covid-19, obrigaram a Federação Portuguesa de Futebol a trabalhar em planos alternativos para o estágio de preparação e para jogo de arranque da qualificação da Seleção Nacional A para o Mundial de 2022", começa por referir o organismo em comunicado.

A FPF acrescenta que, "depois de estudadas as restrições existentes e analisadas diferentes soluções", a escolha para a preparação e disputa do jogo inaugural das eliminatórias para o Campeonato do Mundo recaiu no estádio da Juventus.

Depois de defrontar o Azerbaijão, a equipa de Fernando Santos visita a Sérvia, a 27 de março, e o Luxemburgo, no dia 30.

No final deste ano, em setembro, Portugal recebe a República da Irlanda (no dia 1) e desloca-se ao Azerbaijão, no dia 7. A segunda partida com o Luxemburgo está prevista para 12 de outubro, em Portugal.

O apuramento da equipa das quinas termina em novembro, com o jogo na Irlanda no dia 11 e a receção aos sérvios a 14.

