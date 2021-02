No dia 24 de março joga-se ainda o Portugal-Azerbaijão e o Sérvia–Irlanda.

Mundial de futebol. Qatar-Luxemburgo joga-se em Viena

Henrique DE BURGO No dia 24 de março joga-se ainda o Portugal-Azerbaijão e o Sérvia–Irlanda.

O jogo Qatar-Luxemburgo, a contar para o grupo A de qualificação para o mundial de futebol "Qatar2022", vai ter lugar no dia 24 de março em Viena, anunciou esta quarta-feira a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF).

A data já tinha sido anunciada pela FIFA, mas sabe-se agora que o encontro vai decorrer no estádio Generali Arena, na capital austríaca, pelas 18h do dia 24. O Qatar está qualificado para a fase final enquanto país anfitrião, mas foi incluído no grupo A, juntamente com Portugal, Sérvia, Irlanda, Azerbaijão e Luxemburgo.

Os dez jogos da seleção árabe com estas cinco seleções vão servir apenas de preparação e não haverá pontos em disputa. No dia 24 de março joga-se ainda o Portugal-Azerbaijão e o Sérvia–Irlanda. Os leões vermelhos deslocam-se depois, a 27 de março, à Irlanda e recebem Portugal no dia 30 desse mês, talvez, segundo o desejo manifestado pela FLF, já no novo estádio, na Cloche d'Or. Os restantes jogos do grupo retomam em setembro.



