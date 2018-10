Relatório de atividades revelou o melhor resultado de sempre da instituição com um total de rendimentos na ordem dos 76 milhões de euros. Exploração da marca Seleções equivale a 25,6 milhões.

Mundial de futebol deu 12,6 milhões à Federação Portuguesa

Relatório de atividades revelou o melhor resultado de sempre da instituição com um total de rendimentos na ordem dos 76 milhões de euros. Exploração da marca Seleções equivale a 25,6 milhões.

A Federação Portuguesa de Futebol teve o melhor resultado de sempre, com rendimentos de 76,007 milhões de euros, no exercício relativo a 2017/18. Dados divulgados à imprensa indicam que, só em função da presença e resultados obtidos no Campeonato do Mundo, realizado na Rússia, a instituição encaixou 12,6 milhões de euros (de início estavam inscritos apenas os 8,4 milhões relativos à presença na prova).

Direitos de transmissão, publicidade e patrocínios relativos à exploração da marca Seleções asseguraram uma verba correspondente a 25,6 milhões neste exercício.

Como os gastos corresponderam a 68,951 milhões, o saldo do exercício foi positivo em 7,056 milhões, verba a distribuir por uma unidade de alojamento (3,9 milhões) que deverá nascer na Cidade do Futebol antes da fase final do Europeu de 2020, apoio a futebol não profissional (1,4 milhões), programa Crescer 2020 (900 mil euros), modernização administrativa nos associados federativos (700 mil) e fundos patrimoniais (104 mil euros).





