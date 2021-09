A vitória deu à equipa seis pontos após três jogos.

Mundial de 2020

Luxemburgo bate o Azerbeijão por 2-1

A selecção nacional do luxemburgo estreou-se o Estádio do Luxemburgo com uma vitória ao bater, esta noite, o Azerbaijão por 2-1. Um jogo das eliminatórias do Campeonato do Mundo de 2022.

A vitória deu à equipa seis pontos após três jogos.

Os Leões Vermelhos não esperaram muito tempo para marcar o primeiro golo. Após o remate acrobático de Gerson Rodrigues ter sido demasiado para o guarda-redes (6'), Mica Pinto abriu o marcador no novo estádio ao tomar o cruzamento de Danel Sinani antes de colocar um remate cruzado que foi ligeiramente abrandado pelo guarda-redes Shakhrudin Magomedaliyev (1-0, 8').

Gerson Rodrigues foi o primeiro a marcar um penalti após uma falta em Leandro Barreiro na caixa (2-0, 26'). Os luxemburgueses dominaram na primeira parte. Os homens de Luc Holtz foram agressivos quando perderam a bola e continuaram a bater-se no início da segunda parte, mas finalmente viram o Azerbeijão reduzir a distância com um livre imparável de Emin Mkhmudov (2-1, 67').





