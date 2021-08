A seleção luxemburguesa de futebol começa este domingo a preparação para os próximos embates com vista à qualificação para o Mundial de Catar2022.

Mundial Catar2022

Leões vermelhos começam preparação dos jogos de qualificação no domingo

Henrique DE BURGO A seleção luxemburguesa de futebol começa este domingo a preparação para os próximos embates com vista à qualificação para o Mundial de Catar2022.

No dia 1 de setembro os leões vermelhos recebem o Azerbaijão, na estreia oficial do novo estádio nacional, em Kockelscheuer, e no dia 4 vão jogar na Sérvia.

A concentração está marcada para o meio-dia de domingo, em Lipperscheid e o estágio de preparação tem início às 18h, com um treino.

Na segunda-feira de manhã (10h30), os convocados de Luc Holtz realizam um novo treino no centro de estágio e às 18h segue-se um treino à porta fechada. Na terça-feira há um novo treino, aberto à comunicação social, e uma conferência de imprensa.

O jogo Luxemburgo - Azerbaijão vai ter lugar na quarta-feira, a partir das 20h45, com destaque para a estreia na convocatória para os lusófonos Diogo Pimentel, do Fola d'Esch, e Yvandro Borges, do Borussia Mönchengladbach.

Inserido no grupo A de qualificação, o Luxemburgo ocupa o terceiro lugar, com 3 pontos em dois jogos, ou seja, menos 4 pontos do que os líderes Portugal e Sérvia (ambos com 7 pontos em três jogos). Já a República da Irlanda e o Azerbaijão estão em último lugar com zero pontos, em dois jogos.

No dia 7 de setembro, o Luxemburgo volta a jogar em casa, num jogo de preparação contra o Catar, sem pontos em disputa.



