Numa altura em que a derrota parecia inevitável, surgiu Cristiano Ronaldo, que, aos 89 e 90+6, anotou os golos que ditaram o triunfo luso.

'Bis' de Cristiano Ronaldo permite reviravolta de Portugal sobre Irlanda

Lusa

Um 'bis' de Cristiano Ronaldo permitiu hoje a Portugal dar a volta ao resultado e vencer a República da Irlanda por 2-1, em jogo da quarta jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial2022 de futebol, disputado no estádio Algarve.

A equipa portuguesa chegou ao intervalo em desvantagem, depois de Egan ter adiantado os irlandeses, aos 45 minutos, numa primeira parte em que Portugal dispôs de uma ocasião clara para se adiantar, quando o árbitro assinalou uma grande penalidade, mas Cristiano Ronaldo falhou na conversão, aos 15 minutos.

Com esta vitória, Portugal destaca-se na liderança do grupo, com 10 pontos, mais três do que a Sérvia, que hoje não jogou, enquanto o Luxemburgo que venceu 2-1 o Azerbaijão, é terceiro, com seis, seguindo-se a Irlanda e o Azerbaijão, sem qualquer ponto.

