Luxemburgo e Portugal defrontam-se esta terça-feira, no Grão-Ducado, a partir das 20:45, encontro do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022.

Mundial 2022. Seleção portuguesa treina esta segunda-feira no Luxemburgo

A seleção portuguesa de futebol realiza esta segunda-feira o primeiro e único treino na Cidade do Luxemburgo, antes de disputar o terceiro encontro com os 'leões vermelhos' no Grupo A de qualificação para o Mundial 2022.

Portugal treina a partir das 17:30 no Estádio Josy Barthel, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, numa sessão na qual o selecionador Fernando Santos deverá contar com todos jogadores, ainda que se mantenha a dúvida quanto à disponibilidade física de João Moutinho, que falhou o jogo de sábado, com a Sérvia, devido a lesão. A seleção das 'quinas' chegou este domingo à tarde ao Luxemburgo e está alojada no Hotel Sofitel Europe, em Kirchberg.

Foto: Stéphane Guillaume/AFP

O encontro entre Portugal e o Luxemburgo não será no novo estádio de futebol do Grão-Ducado como inicialmente previsto. Os atrasos nas obras do complexo desportivo obrigam as duas seleções a terem de jogar no Josy Barthel. O jogo está agendado para terça-feira, a partir das 20:45, na capital luxemburguesa, e será dirigido pelo russo Sergei Ivanov.

A seleção luxemburguesa, liderada pelo técnico Luc Holtz, conta com 24 convocados, com destaque para os lusófonos Gerson Rodrigues (do Dínamo Kiev), Mica Pinto (Sparta Roterdão), Christopher Martins (Young Boys), Leandro Barreiro (Mainz) e Marvin Martins (Casa Pia). A lista do 11 inicial será divulgada só na terça-feira.

Vídeo. O golo de Dany Mota frente à seleção inglesa de sub-21 O lusodescendente Dany Mota fez o primeiro golo seleção portuguesa de sub-21 frente à Inglaterra, este domingo.

Portugal estreou-se no Grupo A da qualificação europeia com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim, antes de ceder um empate na visita à Sérvia (2-2), em Belgrado. As 'quinas' dividem o topo da classificação com a Sérvia, ambos com quatro pontos, logo seguidos pelo Luxemburgo (três), que no sábado se estreou na fase de apuramento com uma surpreendente vitória por 1-0 na visita à República da Irlanda. Em duas partidas realizadas, os irlandeses ainda não pontuaram, tal como o Azerbaijão, que tem apenas um jogo disputado. Depois do encontro de terça-feira, os restantes jogos do grupo A retomam em setembro.

