Numa altura em que a derrota parecia inevitável, surgiu Cristiano Ronaldo, que, aos 89 e 90+6, anotou os golos que ditaram o triunfo luso. Luxemburgo e Portugal estão no grupo A de qualificação para o Mundial de 2022.

Mundial 2022

Ronaldo bate mais um recorde no Algarve. Mica Pinto e Gerson Rodrigues ficam na história do Estádio do Luxemburgo

Manuela PEREIRA Numa altura em que a derrota parecia inevitável, surgiu Cristiano Ronaldo, que, aos 89 e 90+6, anotou os golos que ditaram o triunfo luso. Luxemburgo e Portugal estão no grupo A de qualificação para o Mundial de 2022.

Cristiano Ronaldo é o melhor goleador de sempre ao serviço de seleções. No total, são 111 golos com a camisola das quinas. O português bateu ainda o anterior recorde de 109 golos, que era detido pelo iraniano Ali Daei.

CR7 bisou (89 e 90+6) na quarta-feira à noite no Estádio do Algarve e permitiu a Portugal dar a volta ao resultado e vencer a República da Irlanda por 2-1, em jogo da quarta jornada de qualificação para o Mundial de 2022. Com esta vitória, as 'quinas' destaca-se na liderança do grupo A, com dez pontos, mais três do que a Sérvia.

Futebol. Perto de 50 luxemburgueses jogam em clubes estrangeiros O Luxemburgo tem 49 jogadores com nacionalidade do país a jogar nas equipas estrangeiras.

O Luxemburgo é o terceiro do grupo. Venceu na quarta à noite o Azerbaijão por 2-1, e também fez história. Os primeiros golos no novo Estádio do Luxemburgo foram apontados por portugueses com dupla nacionalidade. Mica Pinto, 28 anos, a 'atuar' nos holandeses do Sparta Roterdão marcou aos 8 minutos e Gerson Rodrigues, 26 anos, emprestado esta época pelo Dínamo de Kiev ao Troyes, aos 28 minutos de jogo.

O novo Estádio do Luxemburgo, o substituto do Josy Barhtel, foi ontem oficialmente inaugurado. O próximo embate dos 'leões vermelhos' está marcado para sábado diante da Sérvia. Também no próximo sábado, Portugal defronta o Catar, em jogo amigável.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.