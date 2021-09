Este será o segundo jogo oficial no novo Estádio do Luxemburgo, esta terça-feira à noite.

Luxemburgo recebe Catar em jogo de preparação

Henrique DE BURGO

A seleção A de futebol do Luxemburgo recebe o Catar esta terça-feira, a partir das 20h45, em jogo de preparação para o Mundial 2022, no Catar. Este será o segundo jogo oficial no novo Estádio do Luxemburgo, depois da vitória no sábado por 2-1 frente ao Azerbaijão, a contar para a qualificação do Mundial 2022.

A UEFA convidou o Catar para integrar o grupo A de qualificação, mas os dez jogos da seleção catari com as cinco seleções do grupo servem apenas de preparação e não haverá pontos em disputa.

As melhores imagens da estreia do novo Estádio do Luxemburgo Os jogadores portugueses fizeram história ao marcar os golos que deram a vitória ao Luxemburgo.

Na primeira mão o Luxemburgo perdeu 1-0 contra a formação do Médio Oriente, também em jogo amigável realizado na Hungria.

Os leões vermelhos estão em terceiro lugar do grupo A, com 6 pontos. Portugal e Sérvia lideram com 10 pontos enquanto Irlanda e Azerbaijão estão em último com um ponto cada.



