Mundial 2022

Luxemburgo perde por 4-1 contra a Sérvia

A seleção nacional do Luxemburgo saiu derrotada contra a Sérvia na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022 este sábado, perdendo assim o segundo lugar no grupo A.

A Sérvia venceu a partida por 4-1, tendo um dos golos contra o Luxemburgo sido marcado por Maxime Chanot na sua própria baliza aos 81 minutos.

Os sérvios venceram com dois golos de Mitrovic marcados aos 22 e 35 minutos.

Olivier Thill marcou em defesa de honra da seleção Luxemburguesa aos 77 minutos da partida.

Nos segundos finais do jogo, Gerson Rodrigues foi expulso após receber um segundo cartão amarelo. Do pontapé livre sérvio, aos 90+6', Milenkovic subiu acima da defesa luxemburguesa marcando contra os luxemburgueses pela quarta vez.

O Luxemburgo está agora quatro pontos atrás da classificação dos seus adversários, onde se inclui Portugal. Na terça-feira, dia sete de setembro, o Luxemburgo jogará a sua última partida contra o Qatar. O amigável terá lugar no novo estádio do Luxemburgo.



