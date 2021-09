A vitória deu à equipa seis pontos após três jogos.

Mundial 2022

Luxemburgo bate o Azerbeijão por 2-1

O primeiro jogo no novo estádio no Luxemburgo foi um sucesso para o Rout Leiwen com uma vitória por 2-1 contra o Azerbaijão. Após um primeiro tempo dominante, os Luxemburgueses conseguiram vencer graças a dois golos de Pinto e Rodrigues antes do intervalo.

No final, o Rout Leiwen conseguiu limitar os danos para terminar com uma vitória por 2-1.







