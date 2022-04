Em tempos significaram "três portas de saída para Portugal, vai dar trabalho". O que diz a história futebolística sobre a formação das quinas em Mundiais.

Mundial 2022

Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Três seleções com queda para atormentar Portugal

Rui Miguel Tovar Físico, técnica e táctica, um hat-trick de emoções para Portugal daqui a sete meses e meio.

Um sorteio é um sorteio, e é sempre a mesma coisa? Será? Olhe que não, olhe que não. Um exemplo bem recente: para o Mundial 2006, as vozes de discórdia espalham-se pelos sete cantos. Zico, seleccionador do Japão, não entende o estatuto de cabeça-de-série da Espanha atribuído pela FIFA, o Irão censura a transmissão em directo do acontecimento devido à presença da escultural apresentadora/modelo alemã Heidi Klum, os argentinos enfurecem-se com Pelé, que saca as bolas do grupo da morte da alviceleste (Holanda, Costa Marfim mais Sérvia), e um canal televisivo italiano acusou Matthäus de ter prejudicado a "azzurra", quando este escolhe uma bola, larga-a e troca-a por outra. Suspeito.

É a velha teoria das bolas frias e quentes. Neste caso, as frias significam facilidades e as quentes dificuldades. E tudo isto recorda a polémica à volta do sorteio do Mundial 82, o primeiro a ser transmitido em directo pela televisão para todo o mundo. Quando a Polónia avisa a FIFA para evitar um duelo com a URSS, senão lá ia o Pacto de Varsóvia ao ar. Quando os Camarões ameaçam retirar-se do Mundial caso a Nova Zelândia, que acabara de jogar um particular com a África do Sul, não condenasse publicamente o apartheid.

E as bolas ainda não haviam sido sorteadas. Para esse efeito, a FIFA nomeou quatro órfãos – "para mostrar que o futebol é para todas as idades." Os erros de casting foram outros. As bolas da Escócia e da Hungria saíram cedo demais, a bola do Chile encravou com a do Peru e as bandeiras dos respectivos países ficaram visíveis, sem esquecer o problema técnico que adiou o hino espanhol por cinco minutos. Ainda hoje, os quatro órfãos reúnem-se no dia 16 de Janeiro para celebrar os 15 minutos de fama. Hoje, tudo mudou. Já não há bolas frias. Só quentes. E, claro, todo o cuidado é pouco.

Vem isto a propósito do sorteio do Mundial 2022 com Portugal no grupo de Gana, Uruguai e Coreia do Sul. E agora? Historicamente, três selecções com queda para atormentar Portugal. Gana significa o adeus português no Mundial 2014, Uruguai o adeus em 2018 e a Coreia do Sul o adeus em 2002. Três portas de saída, vai dar trabalho.

E nos outros sorteios? Em 1966, sai a Portugal o trio Brasil, Bulgária e Hungria. A malta enche o peito e diz de sua justiça: epá, isto vai ser difícil. Nós temos o Eusébio mas eles têm o Pelé e o Garrincha, o Asparukhov e o Penev, o Bene e o Farkas. Contas feitas: Eusébio foi o melhor marcador do Mundial, com nove golos, quatro deles à Coreia do Norte, e Portugal eliminou o Brasil pela primeira (e única) vez da fase de grupos.

Em 1986, Inglaterra, Polónia e Marrocos. G'anda azar. Aqueles ingleses ainda nos vão tramar, comentámos. Obrigado Diamantino pelo nó, obrigado Carlos Manuel pelo golo com a canela: ganhámos 1:0 aos bifes, levámos sopa nos dois jogos seguintes e ficámos pelo caminho sem honra nem glória, e com o caso Saltillo pelo meio.

Em 2002, Coreia do Sul, EUA e Polónia. Ui, isto são favas contadas. Até porque Portugal acabara de fazer a qualificação perfeita sem qualquer derrota, entre sete vitórias e três empates. Erro crasso. Portugal é corrido na fase de grupos com duas derrotas, uma a abrir e outra a fechar (pelo meio, hat-trick de Pauleta), mais o murro de JVP ao árbitro argentino Ángel Sánchez.

Em 2006, Angola, Irão e México. Melhor é impossível, certo? Correcto e afirmativo. Só vitórias, e a jogar com os suplentes no terceiro e último jogo, vs México. Seguem-se Holanda e Inglaterra até chegar o penálti de Zidane na ½ final.

Em 2010, Brasil, Costa do Marfim e Coreia do Norte. Na Cidade do Cabo, foi o cabo dos trabalhos para sair a bola portuguesa. Das 32 selecções, é a 31.ª – depois, só Suíça. E que grande 31 é este grupo. Há aquela selecção do "todo o mundo tenta mas só o Brasil é penta", há uma que nos faz desabafar "que drogba" e há ainda uma outra que, vá lá, até nos faz ficar descansados, mas com os olhos bem abertos que isto não é para brincadeiras. Empate, goleada, empate. Zero golos sofridos. No cruzamento, piiiimba, toma lá a Espanha. Sofre-se um golo (em fora-de-jogo) e adeus, até à próxima.

Em 2014, Alemanha, EUA e Gana. Só selecções físicas. Portugal dá-se mal. O arranque é defeituoso, 4:0. Daí para a frente, é um tormento. Salva-se o golo de Varela nos descontos vs EUA para poder sonhar no último dia. A vitória vs Gana é magra, insuficiente para seguir em frente.

Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Em 2018, Espanha, Marrocos e Irão. Na estreia, 3:3 com hat-trick de Ronaldo. O capitão reforça o estatuto de melhor português do momento com o 1:0 vs Marrocos. Só falta o Irão de Queiroz. E? Acaba 1:1, com Ronaldo a falhar um penálti e Taremi a falhar o golo na cara de Patrício no último segundo. O cruzamento indica-nos Uruguai e um bis de Cavani convida-nos ao regresso a casa sem alegria.

Agora 2022. Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Seja fácil ou difícil, meio passo em falso é mais que suficiente para ir ao ar. Verdade seja dita, Gana é físico, Uruguai é talento e Coreia é táctica (Paulo Bento forever). O grau de dificuldade é exigente. Pior mesmo só o cruzamento nos 1/8 final com o grupo de Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões.



(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

