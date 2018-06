O Irão, orientado pelo selecionador português Carlos Queiroz, bateu hoje Marrocos, por 1-0, com um autogolo de Bouhaddouz, em jogo da 1° jornada do Grupo B do Mundial 2018, na Rússia.

Mundial 2018/ Grupo B: Irão, de Carlos Queiroz, bate Marrocos com um autogolo

Em São Petersburgo, um autogolo do avançado Bouhaddouz, aos 90+5 minutos, deu o triunfo aos iranianos, que passaram provisoriamente a liderar o agrupamento à frente de Portugal e Espanha, que se defrontam ainda hoje em Sochi, às 21:00 (20:00 no Luxemburgo).

Jogadores do Irão atiram o selecionador Carlos Queiroz ao ar, após a vitória frente a Marrocos. AFP

O Irão conseguiu frente a Marrocos o segundo triunfo da sua história em Mundiais de futebol, o primeiro sob o comando de Carlos Queiroz, que já tinha orientado a seleção em 2014, no Brasil.

