Mundial 2018: Fernando Santos continua com "dúvidas" e vai lançar Ronaldo frente à Argélia

O selecionador português de futebol admitiu hoje ainda ter "muitas dúvidas" quanto ao 'onze' que vai apresentar na estreia no Mundial2018, diante da Espanha, e revelou que Cristiano Ronaldo vai atuar de início no particular com a Argélia.

Fernando Santos, que fazia a antevisão do jogo de quinta-feira, com os argelinos, o último de preparação para o Campeonato do Mundo, disse que "há jogadores que estão mais perto da titularidade", embora frisando que não se pode concluir nada pelos alinhamentos iniciais nos particulares com Tunísia (2-2), Bélgica (0-0) e o conjunto africano.

"Tenho muitas dúvidas. Tenho 23 jogadores e tenho confiança plena em todos. O jogo com a Espanha é daqui a uma semana [dia 15 de junho], vamos ver o que acontece nos treinos. Na hora certa decidirei. Não faria sentido projetar já um onze, quando ainda temos seis treinos pela frente e há imponderáveis", afirmou, em conferência de imprensa.

Contudo, como já afirmou noutras ocasiões, há um jogador que tem lugar assegurado entre as escolhas iniciais de Portugal, o capitão Cristiano Ronaldo, que, de resto, será titular perante a Argélia, após se ter juntado ao grupo na segunda-feira.

"Amanhã [quinta-feira] vai entrar de início no jogo, seguramente", revelou Fernando Santos.

De resto, segundo o selecionador, o avançado internacional português terá sempre um papel importante no conjunto das 'quinas', ainda mais em competições de curta duração, como é caso de um Europeu ou um Mundial

"O melhor jogador do mundo será sempre muito importante e terá sempre muita influência. Onde este jogador estiver, será sempre muito importante para a equipa dele", manifestou.

Fernando Santos quer aproveitar o jogo com a Argélia para "retificar" o que foi feito contra Tunísia e Bélgica, até porque este será o último encontro antes da estreia no Mundial2018. Desta forma, o técnico pediu igualmente o apoio massivo dos adeptos no Estádio da Luz, para "animar" a equipa antes da partida para a Rússia.

Já no que diz respeito ao adversário africano, Fernando Santos deixou elogios às individualidades argelinas, entre as quais Brahimi (jogador do FC Porto), Slimani (ex-Sporting) ou Soudani (ex-Vitória de Guimarães), além do selecionador Rabah Madjer, antigo futebolista do FC Porto.

"A Argélia tem jogadores de grande qualidade técnica, evoluídos. O treinador conheço-o muito bem do futebol português. Foi um dos melhores estrangeiros de sempre a atuar em Portugal. Nunca ninguém vai esquecer aquele golo que ele marcou [pelo FC Porto, na final da Taça dos Europeus, em 1987]", concluiu.

No primeiro teste de preparação para o Mundial2018, Portugal empatou (2-2) em Braga, com a Tunísia, antes de registar nova igualdade (0-0) no sábado, com a Bélgica, em Bruxelas.

Na quinta-feira, a formação lusa recebe a Argélia, no Estádio da Luz, a partir das 21:15 (hora luxemburguesa), numa partida que será dirigida pelo inglês Craig Pawson.

No sábado, a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, no dia 15 de junho, em Sochi.

Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos no dia 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk, nos restantes jogos do Grupo B do Campeonato do Mundo, que arranca a 14 de junho e termina a 15 de julho.

