Telma Monteiro perdeu hoje no combate pela medalha de bronze na categoria de -57 kg dos Mundiais de judo, em Budapeste, com a francesa Helene Receveaux, por 'waza-ari', e terminou em quinto.

No palmarés em Mundiais, Telma, que é cinco vezes campeã europeia e bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, tem cinco medalhas, quatro de prata (Rio de Janeiro2007, Roterdão2009, Tóquio2010 e Chelyabinsk2014) e uma de bronze (Cairo2005).

Em Budapeste, a judoca do Benfica começou por vencer a holandesa Margriet Bergstra (por 'ippon'), a campeã olímpica, a brasileira Rafaela Silva ('waza-ari'), e a canadiana Catherine Beauchemin-Pinard ('waza-ari').

Na luta pelas meias-finais perdeu com a panamiana, de origem alemã, Miryam Roper (derrota por 'waza-ari') e, já no quadro de repescagem, venceu a sul-coreana You jeong Kwon, com dois 'waza-ari', mas perdeu com a francesa Receveaux, por 'waza-ari', o que a deixou no quinto lugar.

Telma deu a ideia de estar perto de nova conquista, numa carreira que tem sido de êxitos, mas o combate para as meias-finais, com Miryam Roper -- perdido a segundos do final -, e o último, de acesso ao bronze, desarmaram a portuguesa.

Na luta pela conquista daquela que seria a sua sexta medalha em Mundiais, as coisas voltaram a não correr de feição para Telma, que cedo se viu a perder.

A judoca, com dificuldade em projetar Receveaux, mais alta, foi surpreendida aos 19 segundos com um 'waza-ari' e, depois, levou, ou não conseguiu reagir de outra forma, o combate para o chão, o que a penalizou.

Telma Monteiro gastou muito tempo no solo, sem ser capaz de se impor à francesa, que, em vantagem, tirou proveito desse esgotar de forças até ao fim dos quatro minutos regulamentares, sem que a adversária estivesse por alguma vez em perigo.

Estes Mundiais de Telma Monteiro seguem-se à conquista da medalha de ouro no Open Europeu de Minsk, em julho, a única prova da portuguesa após uma longa paragem competitiva, que a fez cair para o 35.º lugar do 'ranking'.

Nos Jogos Rio2016, onde a judoca do Benfica foi medalha de bronze, sofreu uma lesão no ombro, que a obrigou em janeiro a uma cirurgia e consequente processo de recuperação e fisioterapia.

Na categoria de Telma Monteiro, acabou por sagrar-se campeã a líder mundial, a mongol Sumiya Dorjsuren -- numa maratona de mais de oito minutos no 'golden score' - diante da número dois, a nipónica Tsukasa Yoshida.

Hoje, nos Mundiais de judo, também Nuno Saraiva e Jorge Fernandes estiveram em ação nos -73 kg, com o primeiro a perder ao terceiro combate, e o segundo ao quarto, o que lhe valeu o nono lugar nestes campeonatos.

Na quinta-feira competem Anri Egutidze e João Martinho, nos -81 kg, na sexta-feira Yahima Ramirez, nos -78 kg, e Célio Dias, nos -90 kg, e no sábado Jorge Fonseca, nos -100 kg.

