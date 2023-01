Mais de 230 mil admiradores visitaram o caixão do "rei" do futebol no estádio da cidade de Santos, no Brasil.

Desporto 25 2 min.

Funeral

Muitos milhares despedem-se de Pelé pelas ruas de Santos. Veja as imagens

Redação Mais de 230 mil admiradores visitaram o caixão do "rei" do futebol no estádio da cidade de Santos, no Brasil.

A emoção tomou conta da cidade de Santos, terra natal de Pelé, com as ruas cheias à passagem do cortejo fúnebre da lenda mundial de futebol, esta manhã, após a cerimónia religiosa.

Cerca de 230 mil admiradores e adeptos esperaram longas horas na fila para se despedirem de Pelé, ainda no estádio da Vila Belmiro, onde a urna repousou durante 24 horas no relvado, para uma última despedida dos admiradores. O Presidente do Brasil, Lula da Silva, e a mulher, Rosângela, ou "Janja", também se deslocaram para homenagear o futebolista e confortar a família e a viúva da antiga estrela de futebol, Márcia Aoki.

Muitos outros milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre. Um carro dos bombeiros com a urna de Pelé atravessou a cidade para passar em frente à casa de Celeste Arantes, mãe do ex-futebolista.

21 Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP Milhares saíram à rua para ver passar o cortejo fúnebre de Pelé pela cidade de Santos e despedir-se do seu "rei". AFP

Também junto à casa de Celeste, que completa 100 anos em novembro, uma multidão esperou o cortejo, entoando canções também em homenagem à mãe de Pelé.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Segundo o site G1 da Globo, a irmã da antiga estrela dos relvados, Maria Lúcia, de 78 anos, e outros familiares vieram à janela ver passar a urna e cumprimentar os muitos admiradores. Contudo, "Dona Celeste" ficou dentro de casa. Ao G1, fonte da família explicou que a mãe de Pelé "está acamada e muito debilitada, recebendo cuidados médicos e não 'teria a exata noção' da morte do filho.

Depois de passar por casa da matriarca, o cortejo regressou à Vila Belmiro, para então Pelé ser sepultado no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, o cemitério vertical mais alto do mundo, onde os restos mortais repousarão no 9º andar com vista para o estádio.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, faleceu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da “falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia”, segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.



Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 A dor da viúva de Pelé, Marcia Aoki, de 56 anos, durante o velório no estádio da Vila Belmiro, tendo sido consolada pelo casal presidencial Lula e "Janja" da Silva. E também pelo presidente da Fifa. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A dor da viúva de Pelé, Marcia Aoki, de 56 anos, durante o velório no estádio da Vila Belmiro, tendo sido consolada pelo casal presidencial Lula e "Janja" da Silva. E também pelo presidente da Fifa. AFP A dor da viúva de Pelé, Marcia Aoki, de 56 anos, durante o velório no estádio da Vila Belmiro, tendo sido consolada pelo casal presidencial Lula e "Janja" da Silva. AFP A dor da viúva de Pelé, Marcia Aoki, de 56 anos, durante o velório no estádio da Vila Belmiro, tendo sido consolada pelo casal presidencial Lula e "Janja" da Silva. AFP A dor da viúva de Pelé, Marcia Aoki, de 56 anos, durante o velório no estádio da Vila Belmiro, tendo sido consolada pelo casal presidencial Lula e "Janja" da Silva. AFP

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de uma infeção respiratória, e o seu estado de saúde agravou-se.

Mãe de Pelé, de 100 anos, vai ver cortejo fúnebre à janela de casa Em homenagem a Celeste Arantes, realiza-se um cortejo fúnebre até sua casa, para que se possa despedir do filho Pelé. Funeral realiza-se terça-feira.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.