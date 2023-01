Os segredos do contrato de CR7 com o Al Nassr onde vai ganhar 500 milhões em dois anos, e a nova vida da família repleta de mordomias.

Nova vida

Muitos milhões, luxos e os 'superpoderes' de Ronaldo na Arábia

Paula SANTOS FERREIRA Os segredos do contrato de CR7 com o Al Nassr onde vai ganhar 500 milhões em dois anos, e a nova vida da família repleta de mordomias.

Mais do que um contrato das arábias, a contratação de Cristiano Ronaldo pelo clube saudita Al Nassr é mesmo do outro mundo. Com poderes quase ilimitados para o futebolista e uma vida repleta de luxos e mordomias para a sua companheira e filhos que também irão viver na Árabia Saudita, mas ao estilo europeu.

Cristiano Ronaldo vai ser apresentado esta terça-feira aos adeptos do clube de Riade, numa cerimónia especial no estádio Mrsool Park, com honras de chefe de estado, cidade onde chegou ontem com a companheira Georgina Rodriguez e os filhos, a bordo de um avião ainda mais luxuoso do que aquele onde costuma viajar.

O contrato de CR7 com o Al Nassr é de dois anos e meio, até 2025, onde irá ganhar 500 milhões de euros, passando a ser o jogador mais bem pago do mundo. Contudo, continuará ligado ao país, não como futebolista, mas como embaixador da Arábia Saudita na candidatura ao Mundial de 2030 ou 2034.

CR7 conseguiu mesmo um acordo estratosférico, com o jornal espanhol Marca e a CBS Sports dos EUA, a revelarem os segredos do contrato que dão superpoderes ao português, nomeadamente o direito a despedir o treinador do clube, atualmente dirigido por Rudi Garcia, avança a CBS Sports. Isto porque o Al Nassr deseja tornar-se um clube "Cristiano FC" feito à imagem do português, visando ser campeão no país e ganhando uma promoção internacional.

A edição inglesa da Marca adianta ainda que durante a vigência do contrato Ronaldo poderá mesmo concretizar o sonho de voltar a participar na Liga de Campeões. Como o clube inglês Newcastle United é detido pelo fundo público de investimento da Arábia Saudita, CR7 poderá ser emprestado aos ingleses, caso estes se qualifiquem para a Liga dos Campeões na próxima época, assim prevê uma cláusula do contrato.

Palácio e avião privado

Cristiano Ronaldo não deixou nada ao acaso e o acordo garante também muitos luxos e mordomias para a sua família em Riade. Segundo a Marca o clube coloca à disposição de Ronaldo um "palácio" de luxo em Riade e um avião privado para as viagens a Portugal e Espanha.

Já o britânico Daily Mail adianta que o "palácio" estará situado num dos condomínios de luxo, uma espécie de cidade dentro da cidade para os europeus, tendo um deles até uma escola internacional. Desta forma, o português e a família podem ali continuar a viver ao estilo europeu, uma exceção às leis difíceis do país, sobretudo para as mulheres.

Ainda segundo a imprensa Ronaldo e a família serão sempre acompanhados em todas as deslocações e com todas a assistência necessária ao seu dispor.

